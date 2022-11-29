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Beykoz'da yangın: Dumanlar İstanbul Boğazı'nda bir çok noktada görülüyor
Beykoz'da yangın: Dumanlar İstanbul Boğazı'nda bir çok noktada görülüyor
Beykoz Anadolu Hisarı'nda yangın çıktı. Bir işyerinin deposunda çıktığı belirtilen yangında, yükselen duman İstanbul Boğazı'nda birçok noktada görülüyor... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
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istanbul
istanbul

Beykoz'da yangın: Dumanlar İstanbul Boğazı'nda bir çok noktada görülüyor

13:50 29.11.2022
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Beykoz Anadolu Hisarı'nda yangın çıktı. Bir işyerinin deposunda çıktığı belirtilen yangında, yükselen duman İstanbul Boğazı'nda birçok noktada görülüyor. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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