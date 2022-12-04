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İzmir'de 14 kez mühürlenmiş işletmelere 15. kumar baskını
İzmir'de 14 kez mühürlenmiş işletmelere 15. kumar baskını
İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynandığı gerekçesiyle jandarma tarafından son 3 ayda 14 kez mühürlenmiş 3 işletmeye düzenlenen baskınlarda, kumar oynadığı... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T13:50+0300
2022-12-04T13:50+0300
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izmir
kumarhane
baskın
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Beşyol mahallelerinde daha önce kumar oynatıldığı için 14 kez mühürlenen adreslerde, mühürlerin bozulup tekrar kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı, adreslere düzenlediği baskınlarda 140 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan şüphelilere, toplam 254 bin 660 liralık ceza uygulandı.İş yeri sahipleri İ.A, Ö.T. ve A.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ile "mühür bozmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.İşletmelerde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunduğu tespit edilen 4 kişi de gözaltına alındı.Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el kondu.Gökdere Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın son katındaki iş yerine düzenlenen operasyonda, binanın kapılarının baskınlara karşı güçlendirildiği tespit edildi.Koçbaşıyla kapıyı açamayan jandarma, çağrılan itfaiye aracının merdiveniyle binaya çatıdan girerek işlem yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221120/kurtlar-vadisindeki-kumarhaneyi-gercek-kumarhaneye-cevirenlere-baskin-27-gozalti-1063648097.html
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izmir, kumarhane, baskın
izmir, kumarhane, baskın

İzmir'de 14 kez mühürlenmiş işletmelere 15. kumar baskını

13:50 04.12.2022
© AAİzmir'de 14 kez mühürlenmiş işletmelere 15. kumar baskını
İzmir'de 14 kez mühürlenmiş işletmelere 15. kumar baskını - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© AA
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İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynandığı gerekçesiyle jandarma tarafından son 3 ayda 14 kez mühürlenmiş 3 işletmeye düzenlenen baskınlarda, kumar oynadığı tespit edilen 140 kişiye toplam 254 bin 660 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Beşyol mahallelerinde daha önce kumar oynatıldığı için 14 kez mühürlenen adreslerde, mühürlerin bozulup tekrar kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı, adreslere düzenlediği baskınlarda 140 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan şüphelilere, toplam 254 bin 660 liralık ceza uygulandı.
İş yeri sahipleri İ.A, Ö.T. ve A.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ile "mühür bozmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.
İşletmelerde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunduğu tespit edilen 4 kişi de gözaltına alındı.
Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el kondu.
Gökdere Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın son katındaki iş yerine düzenlenen operasyonda, binanın kapılarının baskınlara karşı güçlendirildiği tespit edildi.
Koçbaşıyla kapıyı açamayan jandarma, çağrılan itfaiye aracının merdiveniyle binaya çatıdan girerek işlem yaptı.
Kurtlar Vadisi'ndeki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirenlere baskın: 27 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
TÜRKİYE
Kurtlar Vadisi'ndeki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirenlere baskın: 27 gözaltı
20 Kasım, 10:55
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