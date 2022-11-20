https://sputniknews.com.tr/20221120/kurtlar-vadisindeki-kumarhaneyi-gercek-kumarhaneye-cevirenlere-baskin-27-gozalti-1063648097.html

Kurtlar Vadisi'ndeki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirenlere baskın: 27 gözaltı

Kurtlar Vadisi'ndeki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirenlere baskın: 27 gözaltı

Kurtlar Vadisi dizisinde "Çakır" karakterinin açtığı kumarhane bölümlerinde çekim için kullanılan mekana polis kumar baskını yaptı. Dizideki kumarhaneyi gerçek... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T10:55+0300

2022-11-20T10:55+0300

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türkiye

türkiye

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kumarhane

baskın

kurtlar vadisi

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi, Gümüş Yolu caddesi üzerinde bulunan bir mekanın kumarhane olarak kullanıldığını tespit etti.Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süre takibe aldıkları bçok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.Kurtlar Vadisi dizisinde "Çakır" karakterinin açtığı kumarhane çekimlerinin yapıldığı mekana 11 Kasım 2022 tarihinde saat 23.30 sıralarında savcılıktan alınan izinle baskın yapıldı.Baskın sırasında içeri giren ekipler, dizi bölümlerinde görülen görüntülerin gerçeğe döndüğünü belirledi. Mekanın "Casino" olarak dizayn edildiği "Teksas Pokeri" ve "Blackjack" adlı kumar oyunlarının oynatıldığı ortaya çıktı.Ahlak Büro Amirliği ekipleri içerde bulunan 27 oyuncu ile işyerinin işletmecisi olduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynarken yakalanan kumarbazlara Kabahatler kanunun 34. maddesi gereği toplam 51 bin 057 lira idari para cezası kesildi.Kumarhanenin işletmecisi olan şüpheli hakkında ise TCK 228(Kumar oynatmaya yer temin etmek) suçundan adli işlem başlatıldı. İşyerinde bulunan para yerine kullanılan 800 adet renkli pul ile oyun kartlarına da polis tarafından el kondu.

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