https://sputniknews.com.tr/20221204/hali-saha-macinda-kalp-krizi-gecirdi-1064136026.html

Halı saha maçında kalp krizi geçirdi

Halı saha maçında kalp krizi geçirdi

Denizli’de halı sahada arkadaşlarıyla beraber maç yaptığı sırada fenalaşıp kalp krizi geçiren 38 yaşındaki Ömer Şenşahin, kaldırıldığı hastanede hayatını... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

kalp krizi

maç

halı saha

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Denizli’de yaşayan Ömer Şenşahin (38), arkadaşlarıyla beraber halı sahada buluşarak futbol oynamaya başladı.Burada bir süre sonra Şenşahin, kalbini tuttuktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.Arkadaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından Şenşahin, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Durumu kötüye giden ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Şenşahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Cansız beden otopsi işlemlerinin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221120/kalp-krizi-arastirmasi-bir-ay-once-ortaya-cikabilecek-7-semptom-aciklandi-1063649390.html

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kalp krizi, maç, halı saha