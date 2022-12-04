Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221204/hali-saha-macinda-kalp-krizi-gecirdi-1064136026.html
Halı saha maçında kalp krizi geçirdi
Halı saha maçında kalp krizi geçirdi
Denizli’de halı sahada arkadaşlarıyla beraber maç yaptığı sırada fenalaşıp kalp krizi geçiren 38 yaşındaki Ömer Şenşahin, kaldırıldığı hastanede hayatını... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T10:32+0300
2022-12-04T11:02+0300
yaşam
kalp krizi
maç
halı saha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043944262_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_66e8158117fd92936bb37d5a6181577b.jpg
Denizli’de yaşayan Ömer Şenşahin (38), arkadaşlarıyla beraber halı sahada buluşarak futbol oynamaya başladı.Burada bir süre sonra Şenşahin, kalbini tuttuktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.Arkadaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından Şenşahin, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Durumu kötüye giden ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Şenşahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Cansız beden otopsi işlemlerinin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221120/kalp-krizi-arastirmasi-bir-ay-once-ortaya-cikabilecek-7-semptom-aciklandi-1063649390.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043944262_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_e43df1b1579cc83e3e06dee52d16e312.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kalp krizi, maç, halı saha
kalp krizi, maç, halı saha

Halı saha maçında kalp krizi geçirdi

10:32 04.12.2022 (güncellendi: 11:02 04.12.2022)
© DHAHalı saha
Halı saha - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© DHA
Abone olTelegram
Denizli’de halı sahada arkadaşlarıyla beraber maç yaptığı sırada fenalaşıp kalp krizi geçiren 38 yaşındaki Ömer Şenşahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli’de yaşayan Ömer Şenşahin (38), arkadaşlarıyla beraber halı sahada buluşarak futbol oynamaya başladı.
Burada bir süre sonra Şenşahin, kalbini tuttuktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.
Arkadaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından Şenşahin, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumu kötüye giden ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Şenşahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cansız beden otopsi işlemlerinin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
'Kalp krizi geçiren kadın 45 dakika sonra hayata döndü' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
YAŞAM
Kalp krizi araştırması: Bir ay önce ortaya çıkabilecek 7 semptom açıklandı
20 Kasım, 12:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала