https://sputniknews.com.tr/20221204/hali-saha-macinda-kalp-krizi-gecirdi-1064136026.html
Halı saha maçında kalp krizi geçirdi
Halı saha maçında kalp krizi geçirdi
Denizli’de halı sahada arkadaşlarıyla beraber maç yaptığı sırada fenalaşıp kalp krizi geçiren 38 yaşındaki Ömer Şenşahin, kaldırıldığı hastanede hayatını... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T10:32+0300
2022-12-04T10:32+0300
2022-12-04T11:02+0300
yaşam
kalp krizi
maç
halı saha
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Denizli’de yaşayan Ömer Şenşahin (38), arkadaşlarıyla beraber halı sahada buluşarak futbol oynamaya başladı.Burada bir süre sonra Şenşahin, kalbini tuttuktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.Arkadaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından Şenşahin, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Durumu kötüye giden ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Şenşahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Cansız beden otopsi işlemlerinin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221120/kalp-krizi-arastirmasi-bir-ay-once-ortaya-cikabilecek-7-semptom-aciklandi-1063649390.html
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kalp krizi, maç, halı saha
kalp krizi, maç, halı saha
Halı saha maçında kalp krizi geçirdi
10:32 04.12.2022 (güncellendi: 11:02 04.12.2022) Abone ol
Denizli’de halı sahada arkadaşlarıyla beraber maç yaptığı sırada fenalaşıp kalp krizi geçiren 38 yaşındaki Ömer Şenşahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli’de yaşayan Ömer Şenşahin (38), arkadaşlarıyla beraber halı sahada buluşarak futbol oynamaya başladı.
Burada bir süre sonra Şenşahin, kalbini tuttuktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.
Arkadaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından Şenşahin, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumu kötüye giden ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Şenşahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cansız beden otopsi işlemlerinin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.