https://sputniknews.com.tr/20221120/kalp-krizi-arastirmasi-bir-ay-once-ortaya-cikabilecek-7-semptom-aciklandi-1063649390.html

Kalp krizi araştırması: Bir ay önce ortaya çıkabilecek 7 semptom açıklandı

Kalp krizi araştırması: Bir ay önce ortaya çıkabilecek 7 semptom açıklandı

ABD'de bilim insanları, kalp krizinin kendisini göstermesinden bir ay kadar önce 7 adet semptomun görülme ihtimalinin olduğunu keşfetti. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T12:18+0300

2022-11-20T12:18+0300

2022-11-20T12:18+0300

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kalp krizi

araştırma

semptom

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Cumhuriyet’in The Mirror gazetesinden aktardığına göre yapılan bir araştırma, kalp krizinden bir ay önce ortaya çıkabilecek yedi semptom olduğunu ortaya çıkardı. Circulation dergisinde yazan sağlık görevlileri, kadınların üçte birinden daha azının kalp krizinden önce göğsünde rahatsızlık hissettiğini tespit etti.Arkansas Üniversitesi Tıp Bilimleri uzmanları, katılımcıların yüzde doksan beşinin kalp krizlerinden bir aydan daha uzun bir süre önce olağan dışı semptomlar gösterdiğini ve bu semptomların kalp krizinden sonra düzeldiğini tespit etti. En yaygın 7 semptom şu şekilde sıralandı; yüzde 48 uyku bozukluğu, yüzde 42 nefes darlığı, yüzde 39 hazımsızlık, yüzde 35.5 anksiyete, yüzde 24.9 ağır, zayıf kollar veya bacaklar, yüzde 23.9 düşünce değişiklikleri, yüzde 21.9 iştah kaybı.Dr. Anushka Patchava, olağan semptomlar arasında göğüs ağrısı, göğüste sıkışma hissi, göğüste ağırlık hissi olduğunu ve bunların kalp kasına yeterince oksijen gitmemesine işaret edebileceğini açıkladı ve dolaşımın azalması nedeniyle bacaklarımızda ve kollarımızda da ağrı veya güçsüzlük olabileceğini söyledi. Dr. Patchava konu hakkında, "Kalp ve damar hastalıklarının diğer belirtileri nefes darlığı ve kalp çarpıntısı olabilir. Bu durum anksiyete, terleme, baş dönmesi ve baygınlık hissinin yanı sıra yorgunluğa da yol açabilir. Tüm bunlar vücudun yeterince oksijen alamadığının işaretleridir. Orta ve şiddetli damar rahatsızlıklarında bireyin uzuvlarında şişme görülmesi de mümkündür. Ayak veya el parmakları gibi uzuvlar morarabilir ve bu da kalp krizi riski altında olduğunuzun potansiyel bir işaretidir. Göğüs ağrısı en yaygın belirti olsa da, nefes darlığı, hasta hissetme veya hasta olma ve sırt veya çene ağrısı gibi diğer belirtiler de ortaya çıkabilir" ifadeleriyle devam etti.Dr. Patchava "Kan damarlarının daralması veya tıkanması, örneğin ateroskleroz adı verilen bir durum olan plak birikimi nedeniyle, yüksek tansiyona neden olabilir. Tıkalı kan damarları, kalp veya beynin oksijensiz kalması durumunda kalp krizi veya felce yol açabilir" ifadelerini kullandı. Dr. Patchava, kalp ve damar hastalıklarına neyin neden olduğu konusunda, en büyük risklerden birinin sigara içmek olduğunu hatırlattı."Diğer riskler arasında aşırı kilolu olmak ve çok fazla alkol almak yer almaktadır” ifadelerini kullanan Dr. Patchava, “Buna ek olarak, yüksek kolesterol veya diyabet gibi metabolik faktörler yer alır. Yüksek stres, kalp ve damar hastalıklarına bir nedendir. Kalp krizlerine yol açan bir faktör ise yüksek tansiyondur" açıklamasında bulundu. Dr. Patchava ayrıca, "Kalp hastalığı olan yakın bir akrabanız varsa, bu hastalıktan muzdarip olma olasılığınız yüksek olabilir" dedi ve kalp ve dolaşım hastalığı riskinin artmasına katkıda bulunabilecek depresyon gibi ruh sağlığı sorunları arasındaki bağlantıları hatırlamanın da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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kalp krizi, araştırma, semptom