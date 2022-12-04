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https://sputniknews.com.tr/20221204/duzcede-askerlerden-ogrencilere-not-sampuanlarinizi-suyunuzu-kullandik-hakkiniz-helam-edin-1064144425.html
Düzce'de askerlerden öğrencilere not: Şampuanlarınızı, suyunuzu kullandık hakkınızı helal edin
Düzce'de askerlerden öğrencilere not: Şampuanlarınızı, suyunuzu kullandık hakkınızı helal edin
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede görev yapan asker ve kamu çalışanları, kaldıkları yurtlardan ayrılırken temizlik ürünlerini... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T17:46+0300
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yaşam
düzce
deprem
asker
öğrenci
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Düzce’de 23 Kasım günü meydana gelen depremin ardından çevre illerden askerler ve kamu çalışanları kente gelerek çalışmalara katıldı. Görevliler bu süre içerisinde Düzce Üniversitesi’nin de tatil edilmesiyle yurtlarda misafir edildi. Personelden bazıları, bu süreçte odalarda öğrencilere ait sıvı el sabunu, kağıt havlu gibi malzemeleri kullandı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre görevleri biten personel, kentten ayrılırken, malzemelerini kullandıkları öğrencilere, üzerinde, ‘Sayın öğrenci kardeşimiz, askerler olarak odanızı kullandık. Şampuanlarınızı ve suyunuzu kullandık. Sizden hakkınızı helal etmenizi ve Allah’a emanet olmanızı diliyoruz. Kendinize iyi bakın” yazılı not ve bir miktar para bıraktı.Yurtlarına dönen öğrenciler, buldukları notları sosyal medya hesaplarından paylaştı
https://sputniknews.com.tr/20221204/duzcede-deprem-nedeniyle-ara-verilen-egitime-yarin-devam-edilecek-1064143698.html
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düzce, deprem, asker, öğrenci, not, para
düzce, deprem, asker, öğrenci, not, para

Düzce'de askerlerden öğrencilere not: Şampuanlarınızı, suyunuzu kullandık hakkınızı helal edin

17:46 04.12.2022 (güncellendi: 17:48 04.12.2022)
© DHAAskerlerden öğrencilere 'Hakkınızı helal edin' notu
Askerlerden öğrencilere 'Hakkınızı helal edin' notu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
© DHA
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Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede görev yapan asker ve kamu çalışanları, kaldıkları yurtlardan ayrılırken temizlik ürünlerini kullandıkları öğrencilere bir miktar para ile ‘Hakkınızı helal edin’ yazılı notlar bıraktı.
Düzce’de 23 Kasım günü meydana gelen depremin ardından çevre illerden askerler ve kamu çalışanları kente gelerek çalışmalara katıldı.
Görevliler bu süre içerisinde Düzce Üniversitesi’nin de tatil edilmesiyle yurtlarda misafir edildi. Personelden bazıları, bu süreçte odalarda öğrencilere ait sıvı el sabunu, kağıt havlu gibi malzemeleri kullandı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre görevleri biten personel, kentten ayrılırken, malzemelerini kullandıkları öğrencilere, üzerinde, ‘Sayın öğrenci kardeşimiz, askerler olarak odanızı kullandık. Şampuanlarınızı ve suyunuzu kullandık. Sizden hakkınızı helal etmenizi ve Allah’a emanet olmanızı diliyoruz. Kendinize iyi bakın” yazılı not ve bir miktar para bıraktı.
Yurtlarına dönen öğrenciler, buldukları notları sosyal medya hesaplarından paylaştı
Düzce - okul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
TÜRKİYE
Düzce'de deprem nedeniyle ara verilen eğitime yarın devam edilecek
17:11
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