https://sputniknews.com.tr/20221204/duzcede-askerlerden-ogrencilere-not-sampuanlarinizi-suyunuzu-kullandik-hakkiniz-helam-edin-1064144425.html

Düzce'de askerlerden öğrencilere not: Şampuanlarınızı, suyunuzu kullandık hakkınızı helal edin

Düzce'de askerlerden öğrencilere not: Şampuanlarınızı, suyunuzu kullandık hakkınızı helal edin

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede görev yapan asker ve kamu çalışanları, kaldıkları yurtlardan ayrılırken temizlik ürünlerini... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T17:46+0300

2022-12-04T17:46+0300

2022-12-04T17:48+0300

yaşam

düzce

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asker

öğrenci

not

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Düzce’de 23 Kasım günü meydana gelen depremin ardından çevre illerden askerler ve kamu çalışanları kente gelerek çalışmalara katıldı. Görevliler bu süre içerisinde Düzce Üniversitesi’nin de tatil edilmesiyle yurtlarda misafir edildi. Personelden bazıları, bu süreçte odalarda öğrencilere ait sıvı el sabunu, kağıt havlu gibi malzemeleri kullandı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre görevleri biten personel, kentten ayrılırken, malzemelerini kullandıkları öğrencilere, üzerinde, ‘Sayın öğrenci kardeşimiz, askerler olarak odanızı kullandık. Şampuanlarınızı ve suyunuzu kullandık. Sizden hakkınızı helal etmenizi ve Allah’a emanet olmanızı diliyoruz. Kendinize iyi bakın” yazılı not ve bir miktar para bıraktı.Yurtlarına dönen öğrenciler, buldukları notları sosyal medya hesaplarından paylaştı

https://sputniknews.com.tr/20221204/duzcede-deprem-nedeniyle-ara-verilen-egitime-yarin-devam-edilecek-1064143698.html

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düzce, deprem, asker, öğrenci, not, para