https://sputniknews.com.tr/20221204/duzcede-deprem-nedeniyle-ara-verilen-egitime-yarin-devam-edilecek-1064143698.html

Düzce'de deprem nedeniyle ara verilen eğitime yarın devam edilecek

Düzce'de deprem nedeniyle ara verilen eğitime yarın devam edilecek

Vali Cevdet Atay, "Tüm okul binalarımız detaylı bir şekilde incelenmiş, güvenli olduğu tespit edilmiş ve raporlar ilgili kuruma sunulmuştur" dedi. 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T17:11+0300

2022-12-04T17:11+0300

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türkiye

düzce

deprem

okul

eğitim

ara

cevdet atay

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Düzce Valisi Cevdet Atay, kentte meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem nedeniyle ara verilen eğitime, yarın devam edileceğini bildirdi. Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından eğitime ara verildiğini hatırlattı.Okulların yarın açılacağını bildiren Atay, "Öğrencilerimizin güvenliği bizim önceliğimizdir. Tüm okul binalarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı denetim ekipleri tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş, güvenli olduğu tespit edilmiş ve raporlar ilgili kuruma sunulmuştur" ifadelerini kullandı.Atay, öğrencilerin yaşadığı korku ve endişenin giderilmesi için öğretmenler ve uzmanlar tarafından sosyal aktivite ve rehberlik hizmetlerine ağırlık verileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

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düzce, deprem, okul, eğitim, ara, cevdet atay