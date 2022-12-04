https://sputniknews.com.tr/20221204/adanada-mesaleli-karsilama-milyonluk-zarara-neden-oldu-1064135660.html
Adana'da meşaleli karşılama milyonluk zarara neden oldu
Adana'da meşaleli karşılama milyonluk zarara neden oldu
Adana’da bir restoranda müşterilere yapılan meşaleli karşılama sırasında yangın çıktı. Restorandaki yangının sıçradığı motosiklet dükkanında milyonlarca... 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T10:09+0300
2022-12-04T10:09+0300
2022-12-04T10:09+0300
türkiye
adana
yangın
meşale
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Fuzuli Caddesi'ndeki restorana gelen müşterileri, çalışanlar meşale ile karşıladı. Bu sırada restorandaki yapay çiçekler birden alev aldı.Alevler hızla tüm restoranı kapladı ardından üst kattaki ve yan taraftaki iş yerlerine de sıçradı. Çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın ekiplerin gelmesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Restoran küle dönerken yanında bulunan lüks motosiklet satışı yapan dükkanda da onlarca motosiklet kullanılamaz hale geldi. Motosiklet satıcısı milyonlarca lira zararı olduğunu öne sürdü.Olayla ilgili incele başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221129/beykozda-yangin-duman-bogazda-bir-cok-noktada-goruluyor-1063964395.html
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adana, yangın, meşale
Adana'da meşaleli karşılama milyonluk zarara neden oldu
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Adana’da bir restoranda müşterilere yapılan meşaleli karşılama sırasında yangın çıktı. Restorandaki yangının sıçradığı motosiklet dükkanında milyonlarca liralık zarar oluştu.
Fuzuli Caddesi'ndeki restorana gelen müşterileri, çalışanlar meşale ile karşıladı. Bu sırada restorandaki yapay çiçekler birden alev aldı.
Alevler hızla tüm restoranı kapladı ardından üst kattaki ve yan taraftaki iş yerlerine de sıçradı. Çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın ekiplerin gelmesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Restoran küle dönerken yanında bulunan lüks motosiklet satışı yapan dükkanda da onlarca motosiklet kullanılamaz hale geldi. Motosiklet satıcısı milyonlarca lira zararı olduğunu öne sürdü.
Olayla ilgili incele başlatıldı.