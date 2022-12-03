https://sputniknews.com.tr/20221203/rusya-ve-belarus-bolgesel-guvenlik-protokolunu-imzaladi-1064128080.html

Rusya ve Belarus bölgesel güvenlik protokolünü imzaladı

Rusya ve Belarus bölgesel güvenlik protokolünü imzaladı

Belarus ve Rusya savunma bakanlıklarının, iki ülkenin askeri güvenliğinin ortaklaşa sağlanmasıyla ilgili anlaşmanın protokolünü imzaladığı belirtildi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin ile görüşmek üzere Belarus’un başkenti Minsk’e geldi.Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Valeriy Revenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Belarus Savunma Bakanlığı ve Rusya Savunma Bakanlığı, 19 Aralık 1997 tarihli Belarus ve Rusya arasında askeri alanda bölgesel güvenliğin ortaklaşa sağlanmasına ilişkin anlaşmanın protokolünü imzaladı” diye yazdı.Şoygu: Belarus güvenilir bir ortakRusya Savunma Bakanı Şoygu, Belaruslu mevkidaşı Hrenin ile görüşme sırasında, “Belarus Cumhuriyeti, bizim güvenilir ortağımız olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bu bugün, kolektif Batı’nın ülkelerimize yönelik benzeri görülmemiş baskısı ve ilan edilmemiş savaşı karşısında özel önem taşıyor” diye açıkladı.Belarus’un ABD ve müttefiklerinin hasımca politikasına karşı koyma kararlılığını ve Birlik Devleti’nin askeri güvenliğini ortaklaşa sağlamaya hazır olmasını takdir eden Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:

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