https://sputniknews.com.tr/20221203/macaristan-petrol-fiyatina-tavan-uygulanmasi-ab-ekonomisine-zarar-veriyor-1064130189.html

Macaristan: Petrol fiyatına tavan uygulanması AB ekonomisine zarar veriyor

Macaristan: Petrol fiyatına tavan uygulanması AB ekonomisine zarar veriyor

Avrupa Birliği’nin (AB) petrole tavan fiyatı ve benzer uygulamaların Avrupa ekonomisine zarar verdiğini anlaması gerektiğini kaydeden Macaristan Dışişleri... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T22:19+0300

2022-12-03T22:19+0300

2022-12-03T22:19+0300

avrupa'da enerji krizi

tavan fiyat

rusya

avrupa birliği

macaristan

petrol

peter szijjarto

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Szijjarto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AB, petrol fiyatına tavan getiriyor. Ama Brüksel’in şunu anlamasının artık zamanı geldi: Bu ve benzeri tedbirler en çok Avrupa ekonomisine zarar veriyor. Enerji kaynaklarının miktarını artırmak lazım, çünkü bu fiyatları düşürür. Petrole tavan fiyatının getirilmesiyle ilgili görüşmeler sırasında, Macaristan’ın çıkarları için çok mücadele ettik ve sonuçta başarılı olduk. Macaristan, petrol fiyatına tavanın uygulanmasından muaf tutuldu” ifadelerini kullandı.Szijjarto, Macaristan’ın bir kez daha enerji güvenliğini savunmayı başardığını kaydetti.Macaristan’daki Századvég Araştırma Enstitüsü’nün Enerji ve İklim Politikası Başkanı Oliver Hortai, Szijjarto’nun bu paylaşımına şu yorumda bulundu: “Korkarım, Rusya dahil başlıca petrol üreticisi ülkeler AB’nin ambargosunu ve G7’nin fiyat tavanını cevapsız bırakmayacak. Görüşmelerin yarın, yarın uygulamanın yürürlüğe girmesinden bir gün önce yapılması tesadüf değil. Batı siyasi elitinin ticari çatışmayı derinleştirmek yerine yumuşatmaya yönelik çalışmaları başlatsa güzel olur.”

https://sputniknews.com.tr/20221203/bloomberg-abdde-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasi-sonrasi-ticaretin-kesintiye-ugramasi-endisesi-1064113857.html

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avrupa birliği

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tavan fiyat, rusya, avrupa birliği, macaristan, petrol, peter szijjarto