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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221203/macaristan-petrol-fiyatina-tavan-uygulanmasi-ab-ekonomisine-zarar-veriyor-1064130189.html
Macaristan: Petrol fiyatına tavan uygulanması AB ekonomisine zarar veriyor
Macaristan: Petrol fiyatına tavan uygulanması AB ekonomisine zarar veriyor
Avrupa Birliği’nin (AB) petrole tavan fiyatı ve benzer uygulamaların Avrupa ekonomisine zarar verdiğini anlaması gerektiğini kaydeden Macaristan Dışişleri... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T22:19+0300
2022-12-03T22:19+0300
avrupa'da enerji krizi
tavan fiyat
rusya
avrupa birliği
macaristan
petrol
peter szijjarto
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Szijjarto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AB, petrol fiyatına tavan getiriyor. Ama Brüksel’in şunu anlamasının artık zamanı geldi: Bu ve benzeri tedbirler en çok Avrupa ekonomisine zarar veriyor. Enerji kaynaklarının miktarını artırmak lazım, çünkü bu fiyatları düşürür. Petrole tavan fiyatının getirilmesiyle ilgili görüşmeler sırasında, Macaristan’ın çıkarları için çok mücadele ettik ve sonuçta başarılı olduk. Macaristan, petrol fiyatına tavanın uygulanmasından muaf tutuldu” ifadelerini kullandı.Szijjarto, Macaristan’ın bir kez daha enerji güvenliğini savunmayı başardığını kaydetti.Macaristan’daki Századvég Araştırma Enstitüsü’nün Enerji ve İklim Politikası Başkanı Oliver Hortai, Szijjarto’nun bu paylaşımına şu yorumda bulundu: “Korkarım, Rusya dahil başlıca petrol üreticisi ülkeler AB’nin ambargosunu ve G7’nin fiyat tavanını cevapsız bırakmayacak. Görüşmelerin yarın, yarın uygulamanın yürürlüğe girmesinden bir gün önce yapılması tesadüf değil. Batı siyasi elitinin ticari çatışmayı derinleştirmek yerine yumuşatmaya yönelik çalışmaları başlatsa güzel olur.”
https://sputniknews.com.tr/20221203/bloomberg-abdde-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasi-sonrasi-ticaretin-kesintiye-ugramasi-endisesi-1064113857.html
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tavan fiyat, rusya, avrupa birliği, macaristan, petrol, peter szijjarto
tavan fiyat, rusya, avrupa birliği, macaristan, petrol, peter szijjarto

Macaristan: Petrol fiyatına tavan uygulanması AB ekonomisine zarar veriyor

22:19 03.12.2022
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Avrupa Birliği’nin (AB) petrole tavan fiyatı ve benzer uygulamaların Avrupa ekonomisine zarar verdiğini anlaması gerektiğini kaydeden Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin bu uygulamanın dışında kaldığını belirtti.
Szijjarto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AB, petrol fiyatına tavan getiriyor. Ama Brüksel’in şunu anlamasının artık zamanı geldi: Bu ve benzeri tedbirler en çok Avrupa ekonomisine zarar veriyor. Enerji kaynaklarının miktarını artırmak lazım, çünkü bu fiyatları düşürür. Petrole tavan fiyatının getirilmesiyle ilgili görüşmeler sırasında, Macaristan’ın çıkarları için çok mücadele ettik ve sonuçta başarılı olduk. Macaristan, petrol fiyatına tavanın uygulanmasından muaf tutuldu” ifadelerini kullandı.
Szijjarto, Macaristan’ın bir kez daha enerji güvenliğini savunmayı başardığını kaydetti.
Macaristan’daki Századvég Araştırma Enstitüsü’nün Enerji ve İklim Politikası Başkanı Oliver Hortai, Szijjarto’nun bu paylaşımına şu yorumda bulundu: “Korkarım, Rusya dahil başlıca petrol üreticisi ülkeler AB’nin ambargosunu ve G7’nin fiyat tavanını cevapsız bırakmayacak. Görüşmelerin yarın, yarın uygulamanın yürürlüğe girmesinden bir gün önce yapılması tesadüf değil. Batı siyasi elitinin ticari çatışmayı derinleştirmek yerine yumuşatmaya yönelik çalışmaları başlatsa güzel olur.”
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
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