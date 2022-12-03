https://sputniknews.com.tr/20221203/bloomberg-abdde-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasi-sonrasi-ticaretin-kesintiye-ugramasi-endisesi-1064113857.html
Bloomberg: ABD'de Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması sonrası ticaretin kesintiye uğraması endişesi
Bloomberg: ABD'de Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması sonrası ticaretin kesintiye uğraması endişesi
Bloomberg, ABD’nin piyasaları sakinleştirme çabalarına rağmen, G7 ülkeleri tarafından Rus petrolüne getirilen tavan fiyat uygulamasının küresel petrol... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T13:23+0300
2022-12-03T13:23+0300
2022-12-03T13:27+0300
abd
rusya
petrol
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
ekonomi
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Gazeteye göre, Biden yönetimi, petrol piyasası katılımcılarına pazartesi günü başlayacak Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasının arz kesintilerine ve fiyat dalgalanmasına yol açmayacağına dair güvence vermeye çalışıyor.Ancak uzmanlar, kısıtlama önlemlerine ‘aşırı uyum’ eğiliminin büyük sorunlara yol açabileceğinden çekiniyor.G7 ülkelerinin tavan fiyat uygulamasını vakit kaybetmeden devreye alması nedeniyle, birçok oyuncu tüm riskleri analiz etmek ve kararlarının Batı yaptırımlarından etkilenip etkilenmeyeceğini anlamak için faaliyetlerini durdurabilir.Gazeteye konuşan Gibson, Dunn and Crutcher'ın ortaklarından Adam Smith, "En büyük potansiyel sorunlardan biri, aracıların riskin çok büyük olduğuna kanaat getirmeleri ve katılımı reddetme kararları olacak” dedi.Rapidan Energy Group'ta petrol piyasası analisti Hunter Kornfind ise “Bazı alıcıların malları kabul etmek istemeyecekleri, beklemeyi ve izlemeyi tercih edebilecekleri birkaç haftalık bir durgunluk olabilir. Bu, ticaretin tamamen duracağı anlamına gelmiyor, ancak geri adım atanlar olabilir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221203/rus-senator-abramov-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulanmasinin-korkunc-sonuclari-olacak-1064113142.html
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abd, rusya, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
abd, rusya, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
Bloomberg: ABD'de Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması sonrası ticaretin kesintiye uğraması endişesi
13:23 03.12.2022 (güncellendi: 13:27 03.12.2022) Abone ol
Bloomberg, ABD’nin piyasaları sakinleştirme çabalarına rağmen, G7 ülkeleri tarafından Rus petrolüne getirilen tavan fiyat uygulamasının küresel petrol ticaretini kesintiye uğratabileceğini belirtti.
Gazeteye göre, Biden yönetimi, petrol piyasası katılımcılarına pazartesi günü başlayacak Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasının arz kesintilerine ve fiyat dalgalanmasına yol açmayacağına dair güvence vermeye çalışıyor.
Ancak uzmanlar, kısıtlama önlemlerine ‘aşırı uyum’ eğiliminin büyük sorunlara yol açabileceğinden çekiniyor.
G7 ülkelerinin tavan fiyat uygulamasını vakit kaybetmeden devreye alması nedeniyle, birçok oyuncu tüm riskleri analiz etmek ve kararlarının Batı yaptırımlarından etkilenip etkilenmeyeceğini anlamak için faaliyetlerini durdurabilir.
Gazeteye konuşan Gibson, Dunn and Crutcher'ın ortaklarından Adam Smith, "En büyük potansiyel sorunlardan biri, aracıların riskin çok büyük olduğuna kanaat getirmeleri ve katılımı reddetme kararları olacak” dedi.
Rapidan Energy Group'ta petrol piyasası analisti Hunter Kornfind ise “Bazı alıcıların malları kabul etmek istemeyecekleri, beklemeyi ve izlemeyi tercih edebilecekleri birkaç haftalık bir durgunluk olabilir. Bu, ticaretin tamamen duracağı anlamına gelmiyor, ancak geri adım atanlar olabilir” ifadelerini kullandı.