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https://sputniknews.com.tr/20221203/kuresel-gida-fiyatlari-kasimda-dustu-1064111247.html
Küresel gıda fiyatları kasımda düştü
Küresel gıda fiyatları kasımda düştü
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatları endeksinin kasımda 135.7 puana gerilediğini bildirdi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T04:10+0300
2022-12-03T04:10+0300
ekonomi
gıda
fiyat
düşüş
fao
birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)
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FAO, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerin izlendiği kasım ayı Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, Gıda Fiyat Endeksi, Kasım 2022'de 135,7 puanla ekimdeki seviyesinin altında kaldı. Bir önceki ay 135.9 seviyesinde bulunan endeks, Kasım 2021'e göre ise yüzde 0.3 artış gösterdi.Fiyatlar kasım ayında tahıl, et ve süt ürünlerinde düşerken, bitkisel yağ ve şekerde yükseldi.Hububat Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1.3 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Dünya buğday ve mısır fiyatları, kasımda sırasıyla yüzde 2.8 ve yüzde 1.7 geriledi. Buna karşılık, uluslararası pirinç fiyatları yüzde 2.3 artış gösterdi.Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, geçen ay yüzde 2.3 artarak 7 aylık düşüşünü sonlandırdı. Uluslararası palm ve soya yağı fiyatları yükseldi, kolza tohumu ve ayçiçeği yağı fiyatları ise düştü.Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1.2 azaldı. Tereyağı, yağsız ve tam yağlı süt tozlarının dünya fiyatları gerilerken peynir fiyatları arttı.Et Fiyat Endeksi, geçen ay ekime göre yüzde 0.9 azaldı, Şeker Fiyat Endeksi yüzde 5.2 yükseliş gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20221203/tesk-baskani-palandokenden-gida-fiyatlariyla-ilgili-aciklama-kanunla-sinirlandirilmasi-gerekiyor-1064109445.html
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gıda, fiyat, düşüş, fao, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)
gıda, fiyat, düşüş, fao, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)

Küresel gıda fiyatları kasımda düştü

04:10 03.12.2022
© SputnikRusya, market, alışveriş, gıda
Rusya, market, alışveriş, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© Sputnik
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatları endeksinin kasımda 135.7 puana gerilediğini bildirdi.
FAO, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerin izlendiği kasım ayı Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, Gıda Fiyat Endeksi, Kasım 2022'de 135,7 puanla ekimdeki seviyesinin altında kaldı. Bir önceki ay 135.9 seviyesinde bulunan endeks, Kasım 2021'e göre ise yüzde 0.3 artış gösterdi.
Fiyatlar kasım ayında tahıl, et ve süt ürünlerinde düşerken, bitkisel yağ ve şekerde yükseldi.
Hububat Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1.3 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Dünya buğday ve mısır fiyatları, kasımda sırasıyla yüzde 2.8 ve yüzde 1.7 geriledi. Buna karşılık, uluslararası pirinç fiyatları yüzde 2.3 artış gösterdi.
Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, geçen ay yüzde 2.3 artarak 7 aylık düşüşünü sonlandırdı. Uluslararası palm ve soya yağı fiyatları yükseldi, kolza tohumu ve ayçiçeği yağı fiyatları ise düştü.
Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1.2 azaldı. Tereyağı, yağsız ve tam yağlı süt tozlarının dünya fiyatları gerilerken peynir fiyatları arttı.
Et Fiyat Endeksi, geçen ay ekime göre yüzde 0.9 azaldı, Şeker Fiyat Endeksi yüzde 5.2 yükseliş gösterdi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
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