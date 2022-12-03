https://sputniknews.com.tr/20221203/kuresel-gida-fiyatlari-kasimda-dustu-1064111247.html

Küresel gıda fiyatları kasımda düştü

Küresel gıda fiyatları kasımda düştü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatları endeksinin kasımda 135.7 puana gerilediğini bildirdi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

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2022-12-03T04:10+0300

ekonomi

gıda

fiyat

düşüş

fao

birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)

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FAO, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerin izlendiği kasım ayı Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, Gıda Fiyat Endeksi, Kasım 2022'de 135,7 puanla ekimdeki seviyesinin altında kaldı. Bir önceki ay 135.9 seviyesinde bulunan endeks, Kasım 2021'e göre ise yüzde 0.3 artış gösterdi.Fiyatlar kasım ayında tahıl, et ve süt ürünlerinde düşerken, bitkisel yağ ve şekerde yükseldi.Hububat Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1.3 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Dünya buğday ve mısır fiyatları, kasımda sırasıyla yüzde 2.8 ve yüzde 1.7 geriledi. Buna karşılık, uluslararası pirinç fiyatları yüzde 2.3 artış gösterdi.Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, geçen ay yüzde 2.3 artarak 7 aylık düşüşünü sonlandırdı. Uluslararası palm ve soya yağı fiyatları yükseldi, kolza tohumu ve ayçiçeği yağı fiyatları ise düştü.Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1.2 azaldı. Tereyağı, yağsız ve tam yağlı süt tozlarının dünya fiyatları gerilerken peynir fiyatları arttı.Et Fiyat Endeksi, geçen ay ekime göre yüzde 0.9 azaldı, Şeker Fiyat Endeksi yüzde 5.2 yükseliş gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20221203/tesk-baskani-palandokenden-gida-fiyatlariyla-ilgili-aciklama-kanunla-sinirlandirilmasi-gerekiyor-1064109445.html

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gıda, fiyat, düşüş, fao, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)