TESK Başkanı Palandöken'den gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Kanunla sınırlandırılması gerekiyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin “Bir kanunla bu ticaretin sınırlandırılması gerekiyor” açıklamasını yaptı. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu Akıl Çemberi programına konuk oldu.‘Ticari ahlak olacak’Son dönem gündemde olan gıda fiyatlarındaki artışlara ilişkin konuşan Palandöken "İlk başta ticari ahlak olacak. Siz rahatsız olmuyor musunuz, bir gün gidiyorsunuz 100 lira diğer gün 150 lira. Başından bozuldu bu iş. Hayatın her alanında kural var ama perakende ticaret alanında kural yok. Yıllardır perakende yasasıyla ilgili bir düzenleme yapılsın diyorum" dedi.‘Hayatın her alanında kurallar var’"Temel ihtiyaçlar maddeleri en önemli konu” diyen Palandöken “Hayatın her alanında kurallar var. Bizler perakende piyasasında da kuralların olması gerektiğini yıllardır savunuyoruz. Bir kanunla bu ticaretin sınırlandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım'daki Kabine Toplantısı'nın ardından "Ortaya konan ithamlar, Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

