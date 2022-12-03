https://sputniknews.com.tr/20221203/iddia-ukraynaya-sevkiyatlar-yuzunden-almanyanin-elinde-sadece-2-gunluk-silahi-kaldi-1064131047.html
İddia: Ukrayna’ya sevkiyatlar yüzünden Almanya’nın elinde sadece 2 günlük silahı kaldı
İddia: Ukrayna’ya sevkiyatlar yüzünden Almanya’nın elinde sadece 2 günlük silahı kaldı
Gazeteci Oliver Moody, Alman ordusunun depolarındaki silah stoklarının ancak iki gün yoğun çatışmalara yetecek kadar olduğunu öne sürdü. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T22:42+0300
2022-12-03T22:42+0300
2022-12-03T22:42+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/03/1064130890_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3a196aa988621580355e7a4ec1464058.jpg
Times Radio’ya konuşan gazeteci Oliver Moody, Alman ordusunun silah stoklarının tükenmenin eşiğinde olduğuna işaret etti.Ukrayna’daki çatışma ve Ukrayna ordusuna ekipman tedariki nedeniyle Avrupa genelindeki depoların tükendiğini söyleyen Moody, fakat Almanya’da bu sorunun daha şiddetli olduğunu kaydetti.Almanya’nın cephaneliğini eski haline getirmesi için en az 20 milyar euro harcamak zorunda kalacağını belirten Moody, “Alman ordusunun elinde, böyle bir ihtiyaç doğarsa, sadece iki gün yoğun çatışmalara yetecek kadar silah ve mühimmatı kaldı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221128/anket-almanlarin-cogunlugu-ukraynaya-askeri-yardimin-artirilmasina-karsi-1063920143.html
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/03/1064130890_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_1597283b5e5b91f3c0ce906823842f45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, ukrayna, silah
İddia: Ukrayna’ya sevkiyatlar yüzünden Almanya’nın elinde sadece 2 günlük silahı kaldı
Abone ol
Gazeteci Oliver Moody, Alman ordusunun depolarındaki silah stoklarının ancak iki gün yoğun çatışmalara yetecek kadar olduğunu öne sürdü.
Times Radio’ya konuşan gazeteci Oliver Moody, Alman ordusunun silah stoklarının tükenmenin eşiğinde olduğuna işaret etti.
Ukrayna’daki çatışma ve Ukrayna ordusuna ekipman tedariki nedeniyle Avrupa genelindeki depoların tükendiğini söyleyen Moody, fakat Almanya’da bu sorunun daha şiddetli olduğunu kaydetti.
Almanya’nın cephaneliğini eski haline getirmesi için en az 20 milyar euro harcamak zorunda kalacağını belirten Moody, “Alman ordusunun elinde, böyle bir ihtiyaç doğarsa, sadece iki gün yoğun çatışmalara yetecek kadar silah ve mühimmatı kaldı” ifadelerini kullandı.