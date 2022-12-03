https://sputniknews.com.tr/20221203/iddia-ukraynaya-sevkiyatlar-yuzunden-almanyanin-elinde-sadece-2-gunluk-silahi-kaldi-1064131047.html

İddia: Ukrayna’ya sevkiyatlar yüzünden Almanya’nın elinde sadece 2 günlük silahı kaldı

İddia: Ukrayna’ya sevkiyatlar yüzünden Almanya’nın elinde sadece 2 günlük silahı kaldı

Gazeteci Oliver Moody, Alman ordusunun depolarındaki silah stoklarının ancak iki gün yoğun çatışmalara yetecek kadar olduğunu öne sürdü. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T22:42+0300

2022-12-03T22:42+0300

2022-12-03T22:42+0300

ukrayna krizi

almanya

ukrayna

silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/03/1064130890_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3a196aa988621580355e7a4ec1464058.jpg

Times Radio’ya konuşan gazeteci Oliver Moody, Alman ordusunun silah stoklarının tükenmenin eşiğinde olduğuna işaret etti.Ukrayna’daki çatışma ve Ukrayna ordusuna ekipman tedariki nedeniyle Avrupa genelindeki depoların tükendiğini söyleyen Moody, fakat Almanya’da bu sorunun daha şiddetli olduğunu kaydetti.Almanya’nın cephaneliğini eski haline getirmesi için en az 20 milyar euro harcamak zorunda kalacağını belirten Moody, “Alman ordusunun elinde, böyle bir ihtiyaç doğarsa, sadece iki gün yoğun çatışmalara yetecek kadar silah ve mühimmatı kaldı” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221128/anket-almanlarin-cogunlugu-ukraynaya-askeri-yardimin-artirilmasina-karsi-1063920143.html

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, ukrayna, silah