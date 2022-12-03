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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221203/iddia-ukraynaya-sevkiyatlar-yuzunden-almanyanin-elinde-sadece-2-gunluk-silahi-kaldi-1064131047.html
İddia: Ukrayna’ya sevkiyatlar yüzünden Almanya’nın elinde sadece 2 günlük silahı kaldı
İddia: Ukrayna’ya sevkiyatlar yüzünden Almanya’nın elinde sadece 2 günlük silahı kaldı
Gazeteci Oliver Moody, Alman ordusunun depolarındaki silah stoklarının ancak iki gün yoğun çatışmalara yetecek kadar olduğunu öne sürdü. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T22:42+0300
2022-12-03T22:42+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
silah
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Times Radio’ya konuşan gazeteci Oliver Moody, Alman ordusunun silah stoklarının tükenmenin eşiğinde olduğuna işaret etti.Ukrayna’daki çatışma ve Ukrayna ordusuna ekipman tedariki nedeniyle Avrupa genelindeki depoların tükendiğini söyleyen Moody, fakat Almanya’da bu sorunun daha şiddetli olduğunu kaydetti.Almanya’nın cephaneliğini eski haline getirmesi için en az 20 milyar euro harcamak zorunda kalacağını belirten Moody, “Alman ordusunun elinde, böyle bir ihtiyaç doğarsa, sadece iki gün yoğun çatışmalara yetecek kadar silah ve mühimmatı kaldı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221128/anket-almanlarin-cogunlugu-ukraynaya-askeri-yardimin-artirilmasina-karsi-1063920143.html
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almanya, ukrayna, silah
almanya, ukrayna, silah

İddia: Ukrayna’ya sevkiyatlar yüzünden Almanya’nın elinde sadece 2 günlük silahı kaldı

22:42 03.12.2022
© AFP 2022 / MATEUSZ SLODKOWSKIAlman ordusu
Alman ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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Gazeteci Oliver Moody, Alman ordusunun depolarındaki silah stoklarının ancak iki gün yoğun çatışmalara yetecek kadar olduğunu öne sürdü.
Times Radio’ya konuşan gazeteci Oliver Moody, Alman ordusunun silah stoklarının tükenmenin eşiğinde olduğuna işaret etti.
Ukrayna’daki çatışma ve Ukrayna ordusuna ekipman tedariki nedeniyle Avrupa genelindeki depoların tükendiğini söyleyen Moody, fakat Almanya’da bu sorunun daha şiddetli olduğunu kaydetti.
Almanya’nın cephaneliğini eski haline getirmesi için en az 20 milyar euro harcamak zorunda kalacağını belirten Moody, “Alman ordusunun elinde, böyle bir ihtiyaç doğarsa, sadece iki gün yoğun çatışmalara yetecek kadar silah ve mühimmatı kaldı” ifadelerini kullandı.
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