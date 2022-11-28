https://sputniknews.com.tr/20221128/anket-almanlarin-cogunlugu-ukraynaya-askeri-yardimin-artirilmasina-karsi-1063920143.html
Anket: Almanların çoğunluğu, Ukrayna'ya askeri yardımın artırılmasına karşı
Anket: Almanların çoğunluğu, Ukrayna'ya askeri yardımın artırılmasına karşı
ABD merkezli bir anket şirketinin araştırmasına göre, Almanların yarısından fazlası Ukrayna'ya askeri yardımın artırılmasına karşı çıkıyor. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T14:01+0300
2022-11-28T14:01+0300
2022-11-28T14:01+0300
dünya
washington post
anket
almanya
ukrayna
ukrayna krizi
silah tedariki
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Washington Post tarafından yapılan yakın tarihli bir ankete göre, Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle yükselen enerji fiyatları, beklenenin aksine Almanya'nın Ukrayna'ya yardım etme konusundaki isteksizliğinin ardındaki birincil faktör bile değil. Ankete göre bunun asıl sebebi, askeri müdahaleye karşı genel isteksizlik.Ankete katılan Almanların büyük çoğunluğu (yüzde 91) Ukrayna'ya sempati duyduğunu ifade ederken, katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 54) ülkelerinin ya yeterince (yüzde 37) ya da çok fazla (yüzde 17) askeri ve insani yardım yaptığını söyledi.Almanya'nın 'yaptırımlar gıda ve gaz fiyatlarında daha fazla artışa yol açsa bile' kamuoyu desteğini sürdürüp sürdürmediğini ölçme amacıyla yapılan ankette, katılımcılara 'ekonomiye ek yükler, daha fazla mülteci ve Ukrayna'nın NATO'ya kabulü' konularında çeşitli sorular yöneltildi.Ankete katılanların yaklaşık üçte biri her bir politikaya karşı çıkarken, destek verenlerin ise 'hevesli olmadıkları' görüldü. Öte yandan, ankette, ülkenin eski sosyalist Doğu'su ile Batı'sı arasında kesin bir görüş ayrılığı görüldü.Doğu Almanların yarısından fazlası (yüzde 52), Batı Almanlara (yüzde 27) kıyasla Ukrayna'ya artan askeri yardıma karşı olduklarını söyledi.Gazete ayrıca, Almanların Ukrayna'nın askeri çabalarını destekleme konusundaki isteksizliğini 'İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yükselen genel bir anti-militarist tavırla' açıkladı.Gazete, Berlin'in asker ve kaynaklarla katkıda bulunduğu NATO onaylı müdahalelerin bile, kısa bir halk desteği döneminden sonra Alman vatandaşları arasında desteğinin son derece azaldığına dikkat çekti. Almanya, Moskova ile olan çatışması sırasında Kiev'in en güçlü destekçilerinden biri oldu ve son teknoloji IRIS-T hava savunma sistemlerinin ilk birimini geçen ay Ukrayna kuvvetlerine tedarik etti.
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washington post, anket, almanya, ukrayna, ukrayna krizi, silah tedariki
washington post, anket, almanya, ukrayna, ukrayna krizi, silah tedariki
Anket: Almanların çoğunluğu, Ukrayna'ya askeri yardımın artırılmasına karşı
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ABD merkezli bir anket şirketinin araştırmasına göre, Almanların yarısından fazlası Ukrayna'ya askeri yardımın artırılmasına karşı çıkıyor.
Washington Post tarafından yapılan yakın tarihli bir ankete göre, Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle yükselen enerji fiyatları, beklenenin aksine Almanya'nın Ukrayna'ya yardım etme konusundaki isteksizliğinin ardındaki birincil faktör bile değil.
Ankete göre bunun asıl sebebi, askeri müdahaleye karşı genel isteksizlik.
Ankete katılan Almanların büyük çoğunluğu (yüzde 91) Ukrayna'ya sempati duyduğunu ifade ederken, katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 54) ülkelerinin ya yeterince (yüzde 37) ya da çok fazla (yüzde 17) askeri ve insani yardım yaptığını söyledi.
Almanya'nın 'yaptırımlar gıda ve gaz fiyatlarında daha fazla artışa yol açsa bile' kamuoyu desteğini sürdürüp sürdürmediğini ölçme amacıyla yapılan ankette, katılımcılara 'ekonomiye ek yükler, daha fazla mülteci ve Ukrayna'nın NATO'ya kabulü' konularında çeşitli sorular yöneltildi.
Ankete katılanların yaklaşık üçte biri her bir politikaya karşı çıkarken, destek verenlerin ise 'hevesli olmadıkları' görüldü. Öte yandan, ankette, ülkenin eski sosyalist Doğu'su ile Batı'sı arasında kesin bir görüş ayrılığı görüldü.
Doğu Almanların yarısından fazlası (yüzde 52), Batı Almanlara (yüzde 27) kıyasla Ukrayna'ya artan askeri yardıma karşı olduklarını söyledi.
Gazete ayrıca, Almanların Ukrayna'nın askeri çabalarını destekleme konusundaki isteksizliğini 'İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yükselen genel bir anti-militarist tavırla' açıkladı.
Gazete, Berlin'in asker ve kaynaklarla katkıda bulunduğu NATO onaylı müdahalelerin bile, kısa bir halk desteği döneminden sonra Alman vatandaşları arasında desteğinin son derece azaldığına dikkat çekti.
Almanya, Moskova ile olan çatışması sırasında Kiev'in en güçlü destekçilerinden biri oldu ve son teknoloji IRIS-T hava savunma sistemlerinin ilk birimini geçen ay Ukrayna kuvvetlerine tedarik etti.