https://sputniknews.com.tr/20221203/elinden-alinan-maymunu-hayvanat-bahcesinden-kacirdi-1064107414.html

Elinden alınan maymunu hayvanat bahçesinden kaçırdı

Elinden alınan maymunu hayvanat bahçesinden kaçırdı

Diyarbakır'da bir kişi, sahiplenilmesi yasak olduğu için kendisinden alınan makak cinsi maymunu hayvanat bahçesinden kaçırdı. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T00:03+0300

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yaşam

maymun

diyarbakır

hayvanat bahçesi

kaçırma

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay sahiplenilmesi yasak olan maymunu Ferhat K.'dan alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.İşlemlerin ardından maymun, Malatya Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Bunun üzerine Malatya'ya giden Ferhat K., maymunu bulunduğu bölümden alarak kaçtı. Durumu fark eden hayvanat bahçesi yetkilileri, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusu üzerine çalışma başlatan polis, Ferhat K.'yi Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fiskaya Mahallesi'nde buldu.Polis ekiplerini Ferhat K., hayvanat bahçesinden aldığı maymunu doğaya bırakarak kaçtı.

https://sputniknews.com.tr/20221116/bursada-bir-eve-maymun-girdi-1063493855.html

diyarbakır

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maymun, diyarbakır, hayvanat bahçesi, kaçırma