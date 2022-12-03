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https://sputniknews.com.tr/20221203/elinden-alinan-maymunu-hayvanat-bahcesinden-kacirdi-1064107414.html
Elinden alınan maymunu hayvanat bahçesinden kaçırdı
Elinden alınan maymunu hayvanat bahçesinden kaçırdı
Diyarbakır'da bir kişi, sahiplenilmesi yasak olduğu için kendisinden alınan makak cinsi maymunu hayvanat bahçesinden kaçırdı. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
maymun
diyarbakır
hayvanat bahçesi
kaçırma
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay sahiplenilmesi yasak olan maymunu Ferhat K.'dan alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.İşlemlerin ardından maymun, Malatya Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Bunun üzerine Malatya'ya giden Ferhat K., maymunu bulunduğu bölümden alarak kaçtı. Durumu fark eden hayvanat bahçesi yetkilileri, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusu üzerine çalışma başlatan polis, Ferhat K.'yi Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fiskaya Mahallesi'nde buldu.Polis ekiplerini Ferhat K., hayvanat bahçesinden aldığı maymunu doğaya bırakarak kaçtı.
https://sputniknews.com.tr/20221116/bursada-bir-eve-maymun-girdi-1063493855.html
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maymun, diyarbakır, hayvanat bahçesi, kaçırma
maymun, diyarbakır, hayvanat bahçesi, kaçırma

Elinden alınan maymunu hayvanat bahçesinden kaçırdı

00:03 03.12.2022
© AADiyarbakır'da bir kişi, sahiplenilmesi yasak olduğu için kendisinden alınan makak cinsi maymunu hayvanat bahçesinden kaçırdı.
Diyarbakır'da bir kişi, sahiplenilmesi yasak olduğu için kendisinden alınan makak cinsi maymunu hayvanat bahçesinden kaçırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© AA
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Diyarbakır'da bir kişi, sahiplenilmesi yasak olduğu için kendisinden alınan makak cinsi maymunu hayvanat bahçesinden kaçırdı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay sahiplenilmesi yasak olan maymunu Ferhat K.'dan alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
İşlemlerin ardından maymun, Malatya Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Bunun üzerine Malatya'ya giden Ferhat K., maymunu bulunduğu bölümden alarak kaçtı. Durumu fark eden hayvanat bahçesi yetkilileri, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu üzerine çalışma başlatan polis, Ferhat K.'yi Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fiskaya Mahallesi'nde buldu.
Polis ekiplerini Ferhat K., hayvanat bahçesinden aldığı maymunu doğaya bırakarak kaçtı.
Bursa'da eve maymun girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
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Bursa'da bir eve maymun girdi
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