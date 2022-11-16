https://sputniknews.com.tr/20221116/bursada-bir-eve-maymun-girdi-1063493855.html
Bursa'da bir eve maymun girdi
Bursa'da bir eve maymun girdi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir eve giren maymun yakalandı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T15:13+0300
2022-11-16T15:13+0300
2022-11-16T15:13+0300
yaşam
türkiye
bursa
maymun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063493710_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d296035ec37e16bab92e6697420ade82.jpg
Güzelyalı Mahallesi'ndeki evin sakinlerinin, gece yarısı içeriye balkondan maymunun girdiğini ihbar etmesi üzerine görevliler harekete geçti.Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi Veteriner İşlerine bağlı koruma-kurtarma ekipleri, makak türü dişi maymun yavrusunu fileyle yakaladı.Veteriner hekim tarafından ilk muayenesi yapılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir travmanın olmadığı tespit edildi.Koruma altına alınan maymun, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221115/kafasi-lavabo-deligine-sikisan-kediyi-isciler-kurtardi-1063457800.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063493710_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_7746050354c04254d8931c6437d407e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, bursa, maymun
Bursa'da bir eve maymun girdi
Abone ol
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir eve giren maymun yakalandı.
Güzelyalı Mahallesi'ndeki evin sakinlerinin, gece yarısı içeriye balkondan maymunun girdiğini ihbar etmesi üzerine görevliler harekete geçti.
Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi Veteriner İşlerine bağlı koruma-kurtarma ekipleri, makak türü dişi maymun yavrusunu fileyle yakaladı.
Veteriner hekim tarafından ilk muayenesi yapılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir travmanın olmadığı tespit edildi.
Koruma altına alınan maymun, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.