https://sputniknews.com.tr/20221115/kafasi-lavabo-deligine-sikisan-kediyi-isciler-kurtardi-1063457800.html

Kafası lavabo deliğine sıkışan kediyi işçiler kurtardı

Kafası lavabo deliğine sıkışan kediyi işçiler kurtardı

İstanbul Fatih’te, kafasını lavabo deliğine sıkıştıran yavru kediyi inşaatta çalışan işçiler kurtardı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T17:25+0300

2022-11-15T17:25+0300

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yaşam

kedi

lavabo

inşaat

istanbul

yavru kedi

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İstanbul'da, bir depoda çalışan inşaat işçileri, kedi miyavlama sesi duydu. İnşaat ustası Tuncay Altun, sesin geldiği yere doğru gidince lavabo deliğine sıkışmış yavru kediyi gördü. Altun, yavru kedinin sıkıştığı lavaboyu sökerek binadan dışarı çıkardı. İnşaatta çalışan diğer işçiler de kediyi kurtarmak için yardıma geldi. İşçilerden biri lavaboyu çekiçle kırarak, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Uzun süre başı lavaboya sıkışmış halde duran yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçiler daha sonra yavru kediyi annesinin yanına bıraktı.

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kedi, lavabo, inşaat, istanbul, yavru kedi