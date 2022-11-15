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Kafası lavabo deliğine sıkışan kediyi işçiler kurtardı
Kafası lavabo deliğine sıkışan kediyi işçiler kurtardı
İstanbul Fatih’te, kafasını lavabo deliğine sıkıştıran yavru kediyi inşaatta çalışan işçiler kurtardı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T17:25+0300
2022-11-15T17:25+0300
yaşam
kedi
lavabo
inşaat
istanbul
yavru kedi
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İstanbul'da, bir depoda çalışan inşaat işçileri, kedi miyavlama sesi duydu. İnşaat ustası Tuncay Altun, sesin geldiği yere doğru gidince lavabo deliğine sıkışmış yavru kediyi gördü. Altun, yavru kedinin sıkıştığı lavaboyu sökerek binadan dışarı çıkardı. İnşaatta çalışan diğer işçiler de kediyi kurtarmak için yardıma geldi. İşçilerden biri lavaboyu çekiçle kırarak, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Uzun süre başı lavaboya sıkışmış halde duran yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçiler daha sonra yavru kediyi annesinin yanına bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20221004/elektrik-panosuna-giren-kedi-telef-oldu-1061939018.html
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kedi, lavabo, inşaat, istanbul, yavru kedi
kedi, lavabo, inşaat, istanbul, yavru kedi

Kafası lavabo deliğine sıkışan kediyi işçiler kurtardı

17:25 15.11.2022
© İHAKafası lavabo deliğine sıkışan kediyi işçiler kurtardı
Kafası lavabo deliğine sıkışan kediyi işçiler kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© İHA
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İstanbul Fatih’te, kafasını lavabo deliğine sıkıştıran yavru kediyi inşaatta çalışan işçiler kurtardı.
İstanbul'da, bir depoda çalışan inşaat işçileri, kedi miyavlama sesi duydu. İnşaat ustası Tuncay Altun, sesin geldiği yere doğru gidince lavabo deliğine sıkışmış yavru kediyi gördü.
Altun, yavru kedinin sıkıştığı lavaboyu sökerek binadan dışarı çıkardı. İnşaatta çalışan diğer işçiler de kediyi kurtarmak için yardıma geldi. İşçilerden biri lavaboyu çekiçle kırarak, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Uzun süre başı lavaboya sıkışmış halde duran yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçiler daha sonra yavru kediyi annesinin yanına bıraktı.
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