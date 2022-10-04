https://sputniknews.com.tr/20221004/elektrik-panosuna-giren-kedi-telef-oldu-1061939018.html

Elektrik panosuna giren kedi telef oldu

Elektrik panosuna giren kedi telef oldu

Kahramanmaraş'ta elektrik panosunda telef olmuş bir kedi bulundu. Kedinin elektrik panosuna girerek elektrik akımına maruz kaldığı düşünülüyor. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T13:02+0300

2022-10-04T13:02+0300

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yaşam

kedi

elektrik

elektrik hattı

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Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu Caddesi’nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak elektrik panosuna ve bir iş yerine çarparak durabildi. Sabah saatlerinde elektrik panosundaki hasarı gidermek için ekipler devreye girerken, iş yeri sahibi de kırılan camlarını ve vitrinini tamire başladı. Hasarı gidermek için elektrik panosunun kapağını açan elektrik arıza ekipleri, bir kedinin cansız bedeni ile karşılaştı.Kedi iskeletinin, ne kadar zamandır elektrik panosunun içinde olduğunun bilinmediğini aktaran Dumlupınar, “Dün akşam saatlerinde bir araç bu iş yerine girmiş. Trafoyu da devirmiş. Trafonun içinden de bu kedi iskeleti çıkmış. Yanmış vaziyette. Arka tarafta bir boşluk var oradan girmiş herhalde” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220825/manisada-iki-ati-telef-edip-bir-ati-yaralayan-zanlilar-araniyor-1060357732.html

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kedi, elektrik, elektrik hattı