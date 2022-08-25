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Manisa'da iki atı telef edip, bir atı yaralayan zanlılar aranıyor
Manisa'da iki atı telef edip, bir atı yaralayan zanlılar aranıyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde faytonlarda kullanılan 2 atı tüfekle vurarak telef eden, bir atı ise kesici ve delici aletle yaralayan şüpheliler aranıyor. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
manisa
at
telef
fayton
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Kırkağaç ilçesine bağlı Tevfikiye Mahallesi'nde yaşayan, düğün ve sünnet gibi organizasyonlarda faytonculuk yapan Tarık ve Osman Albay kardeşler, eski cezaevi mevkisine otlaması için bağladıkları atlarından ikisinin pompalı tüfekle telef edildiğini, bir atın ise boynundan yaralandığını görünce durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede delilleri topladı. Yaralı at ise veterinerde tedavi altına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
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manisa, at, telef, fayton
manisa, at, telef, fayton

Manisa'da iki atı telef edip, bir atı yaralayan zanlılar aranıyor

01:23 25.08.2022
© AAat
at - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde faytonlarda kullanılan 2 atı tüfekle vurarak telef eden, bir atı ise kesici ve delici aletle yaralayan şüpheliler aranıyor.
Kırkağaç ilçesine bağlı Tevfikiye Mahallesi'nde yaşayan, düğün ve sünnet gibi organizasyonlarda faytonculuk yapan Tarık ve Osman Albay kardeşler, eski cezaevi mevkisine otlaması için bağladıkları atlarından ikisinin pompalı tüfekle telef edildiğini, bir atın ise boynundan yaralandığını görünce durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede delilleri topladı. Yaralı at ise veterinerde tedavi altına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
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