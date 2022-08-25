https://sputniknews.com.tr/20220825/manisada-iki-ati-telef-edip-bir-ati-yaralayan-zanlilar-araniyor-1060357732.html

Manisa'da iki atı telef edip, bir atı yaralayan zanlılar aranıyor

Manisa'da iki atı telef edip, bir atı yaralayan zanlılar aranıyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde faytonlarda kullanılan 2 atı tüfekle vurarak telef eden, bir atı ise kesici ve delici aletle yaralayan şüpheliler aranıyor. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T01:23+0300

2022-08-25T01:23+0300

2022-08-25T01:23+0300

türkiye

manisa

at

telef

fayton

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059541517_0:21:954:558_1920x0_80_0_0_46c042a89d49cd8597acb183481983c6.jpg

Kırkağaç ilçesine bağlı Tevfikiye Mahallesi'nde yaşayan, düğün ve sünnet gibi organizasyonlarda faytonculuk yapan Tarık ve Osman Albay kardeşler, eski cezaevi mevkisine otlaması için bağladıkları atlarından ikisinin pompalı tüfekle telef edildiğini, bir atın ise boynundan yaralandığını görünce durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede delilleri topladı. Yaralı at ise veterinerde tedavi altına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

türkiye

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

manisa, at, telef, fayton