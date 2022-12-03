https://sputniknews.com.tr/20221203/chp-yeni-ekonomi-vizyonunu-bugun-aciklayacak-1064112602.html
CHP, yeni ekonomi vizyonunu bugün açıklayacak
CHP, yeni ekonomi vizyonunu bugün açıklayacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki vizyon toplantısında, 'Türkiye'yi dünya merkezi yapacağı' iddiasıyla... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T10:57+0300
2022-12-03T10:57+0300
2022-12-03T10:57+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekonomi
vizyon
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Kılıçdaroğlu’nun Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaracak istikrarlı büyüme modelini ile teknolojik gelişmelerin ve yatırımların ülkeye çekilip, istihdamın arttırılması konusundaki yol haritasını anlatması bekleniyor.Programda ABD’li yazar, ekonomist Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Refet Gürkaynak’ın da aralarında olduğu İkinci Yüzyıla Çağrı Grubu tanıtılacak. Güncel para politikaları, istikrarlı büyüme modelleri, kalıcı istihdam önermeleri gibi başlıklarda çalışmalar hazırlayacak 70 kişilik grup, CHP’nin uzun süredir hazırladığı rapor ve projelerde görüş aldığı akademisyenlerden oluşuyor.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekonomi, vizyon
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekonomi, vizyon
CHP, yeni ekonomi vizyonunu bugün açıklayacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki vizyon toplantısında, 'Türkiye'yi dünya merkezi yapacağı' iddiasıyla konuşulan programını açıklayacak.
Kılıçdaroğlu’nun Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaracak istikrarlı büyüme modelini ile teknolojik gelişmelerin ve yatırımların ülkeye çekilip, istihdamın arttırılması konusundaki yol haritasını anlatması bekleniyor.
Programda ABD’li yazar, ekonomist Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Refet Gürkaynak’ın da aralarında olduğu İkinci Yüzyıla Çağrı Grubu tanıtılacak. Güncel para politikaları, istikrarlı büyüme modelleri, kalıcı istihdam önermeleri gibi başlıklarda çalışmalar hazırlayacak 70 kişilik grup, CHP’nin uzun süredir hazırladığı rapor ve projelerde görüş aldığı akademisyenlerden oluşuyor.