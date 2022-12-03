https://sputniknews.com.tr/20221203/chp-yeni-ekonomi-vizyonunu-bugun-aciklayacak-1064112602.html

CHP, yeni ekonomi vizyonunu bugün açıklayacak

CHP, yeni ekonomi vizyonunu bugün açıklayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki vizyon toplantısında, 'Türkiye'yi dünya merkezi yapacağı' iddiasıyla... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T10:57+0300

2022-12-03T10:57+0300

2022-12-03T10:57+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekonomi

vizyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1063563080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_83037aa9967349b9c7871ed2099fe965.jpg

Kılıçdaroğlu’nun Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaracak istikrarlı büyüme modelini ile teknolojik gelişmelerin ve yatırımların ülkeye çekilip, istihdamın arttırılması konusundaki yol haritasını anlatması bekleniyor.Programda ABD’li yazar, ekonomist Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Refet Gürkaynak’ın da aralarında olduğu İkinci Yüzyıla Çağrı Grubu tanıtılacak. Güncel para politikaları, istikrarlı büyüme modelleri, kalıcı istihdam önermeleri gibi başlıklarda çalışmalar hazırlayacak 70 kişilik grup, CHP’nin uzun süredir hazırladığı rapor ve projelerde görüş aldığı akademisyenlerden oluşuyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekonomi, vizyon