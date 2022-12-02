https://sputniknews.com.tr/20221202/ukraynanin-avrupadaki-elciliklerine-kanli-paketler-gonderildi-1064093767.html

Ukrayna'nın Avrupa’daki elçiliklerine 'kanlı' paketler gönderildi

Ukrayna'nın Avrupa’daki elçiliklerine 'kanlı' paketler gönderildi

Ukrayna’nın Avrupa ülkelerindeki birkaç büyükelçilik binasına, içlerinde hayvan gözleri bulunan ve kana bulanmış gibi görünen paketler iletildi. Son iki... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T15:31+0300

2022-12-02T15:31+0300

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve Avusturya’da bulunan büyükelçilik binalarına, ‘çok belirgin bir rengi ve keskin bir kokusu olan, kanı andıran bir sıvı içinde bekletilmiş paketler’ gönderildiğini kaydetti. Bu paketlerin benzerlerinin Ukrayna’nın Napoli (İtalya), Krakov (Polonya) ve Brno’daki (Çek Cumhuriyeti) başkonsolosluklarına da gönderildiğini söyleyen Ukraynalı Dışişleri Sözcüsü, paketlerde hayvan gözleri bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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