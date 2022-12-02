Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221202/ukraynanin-avrupadaki-elciliklerine-kanli-paketler-gonderildi-1064093767.html
Ukrayna'nın Avrupa’daki elçiliklerine 'kanlı' paketler gönderildi
Ukrayna'nın Avrupa’daki elçiliklerine 'kanlı' paketler gönderildi
Ukrayna’nın Avrupa ülkelerindeki birkaç büyükelçilik binasına, içlerinde hayvan gözleri bulunan ve kana bulanmış gibi görünen paketler iletildi. Son iki... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T15:31+0300
2022-12-02T15:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna
avrupa
elçilik
paket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064094994_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_de0066dc5d600c0ac9c7201e79ce9dd1.jpg
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve Avusturya’da bulunan büyükelçilik binalarına, ‘çok belirgin bir rengi ve keskin bir kokusu olan, kanı andıran bir sıvı içinde bekletilmiş paketler’ gönderildiğini kaydetti. Bu paketlerin benzerlerinin Ukrayna’nın Napoli (İtalya), Krakov (Polonya) ve Brno’daki (Çek Cumhuriyeti) başkonsolosluklarına da gönderildiğini söyleyen Ukraynalı Dışişleri Sözcüsü, paketlerde hayvan gözleri bulunduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221201/ukrayna-elciligindeki-patlamanin-ardindan-ispanyada-iki-bombali-paket-daha-bulundu-1064041947.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064094994_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_1b5b6d8c3d7dfc315b106220f01a6866.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, avrupa, elçilik, paket
ukrayna, avrupa, elçilik, paket

Ukrayna'nın Avrupa’daki elçiliklerine 'kanlı' paketler gönderildi

15:31 02.12.2022 (güncellendi: 15:50 02.12.2022)
© AP Photo / Paul WhiteUkrayna- Elçilikler
Ukrayna- Elçilikler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Paul White
Abone olTelegram
Ukrayna’nın Avrupa ülkelerindeki birkaç büyükelçilik binasına, içlerinde hayvan gözleri bulunan ve kana bulanmış gibi görünen paketler iletildi. Son iki gündür, İspanya’da Ukrayna ile ilişkili bazı yerlere içlerinde bomba olan paketler gönderiliyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve Avusturya’da bulunan büyükelçilik binalarına, ‘çok belirgin bir rengi ve keskin bir kokusu olan, kanı andıran bir sıvı içinde bekletilmiş paketler’ gönderildiğini kaydetti.
Bu paketlerin benzerlerinin Ukrayna’nın Napoli (İtalya), Krakov (Polonya) ve Brno’daki (Çek Cumhuriyeti) başkonsolosluklarına da gönderildiğini söyleyen Ukraynalı Dışişleri Sözcüsü, paketlerde hayvan gözleri bulunduğunu da sözlerine ekledi.
Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
DÜNYA
Ukrayna elçiliğindeki patlamanın ardından: İspanya'da iki bombalı paket daha bulundu
Dün, 12:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала