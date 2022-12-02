https://sputniknews.com.tr/20221202/ukraynanin-avrupadaki-elciliklerine-kanli-paketler-gonderildi-1064093767.html
Ukrayna'nın Avrupa’daki elçiliklerine 'kanlı' paketler gönderildi
Ukrayna'nın Avrupa’daki elçiliklerine 'kanlı' paketler gönderildi
Ukrayna’nın Avrupa ülkelerindeki birkaç büyükelçilik binasına, içlerinde hayvan gözleri bulunan ve kana bulanmış gibi görünen paketler iletildi. Son iki... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T15:31+0300
2022-12-02T15:31+0300
2022-12-02T15:50+0300
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve Avusturya’da bulunan büyükelçilik binalarına, ‘çok belirgin bir rengi ve keskin bir kokusu olan, kanı andıran bir sıvı içinde bekletilmiş paketler’ gönderildiğini kaydetti. Bu paketlerin benzerlerinin Ukrayna’nın Napoli (İtalya), Krakov (Polonya) ve Brno’daki (Çek Cumhuriyeti) başkonsolosluklarına da gönderildiğini söyleyen Ukraynalı Dışişleri Sözcüsü, paketlerde hayvan gözleri bulunduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221201/ukrayna-elciligindeki-patlamanin-ardindan-ispanyada-iki-bombali-paket-daha-bulundu-1064041947.html
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ukrayna, avrupa, elçilik, paket
ukrayna, avrupa, elçilik, paket
Ukrayna'nın Avrupa’daki elçiliklerine 'kanlı' paketler gönderildi
15:31 02.12.2022 (güncellendi: 15:50 02.12.2022) Abone ol
Ukrayna’nın Avrupa ülkelerindeki birkaç büyükelçilik binasına, içlerinde hayvan gözleri bulunan ve kana bulanmış gibi görünen paketler iletildi. Son iki gündür, İspanya’da Ukrayna ile ilişkili bazı yerlere içlerinde bomba olan paketler gönderiliyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve Avusturya’da bulunan büyükelçilik binalarına, ‘çok belirgin bir rengi ve keskin bir kokusu olan, kanı andıran bir sıvı içinde bekletilmiş paketler’ gönderildiğini kaydetti.
Bu paketlerin benzerlerinin Ukrayna’nın Napoli (İtalya), Krakov (Polonya) ve Brno’daki (Çek Cumhuriyeti) başkonsolosluklarına da gönderildiğini söyleyen Ukraynalı Dışişleri Sözcüsü, paketlerde hayvan gözleri bulunduğunu da sözlerine ekledi.