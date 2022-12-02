https://sputniknews.com.tr/20221202/tbmm-12-gun-araliksiz-calisacak-ziyaretci-kabul-edilmeyecek-1064089689.html

TBMM 12 gün aralıksız çalışacak, ziyaretçi kabul edilmeyecek

TBMM 12 gün aralıksız çalışacak, ziyaretçi kabul edilmeyecek

AK Parti hükümetlerinin 21. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin . bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda pazartesi günü konuşulmaya başlayacak. Meclis 12 gün aralıksız... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T14:24+0300

2022-12-02T14:24+0300

2022-12-02T14:24+0300

türkiye

bütçe

tbmm plan ve bütçe komisyonu

cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı

bütçe görüşmeleri

hazine ve maliye bakanlığı

içişleri bakanlığı

kültür ve turizm bakanlığı

tarım ve orman bakanlığı

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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2023 yılı bütçe teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaklaşık 250 saatlik mesainin sonunda Genel Kurul'a sevk edildi. Bütçe’nin genel kurul süreci 5 Aralık’ta başlayacak ve aralıksız 12 gün sürecek.Meclis’te bütçe tedbirleriGenel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sürecinde siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak. Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 5-16 aralık tarihleri arasında Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak. Bütçe çalışmaları boyunca mecliste başka bir yasa teklifi görüşülmeyecek.İlk olarak bütçenin geneli üzerinde konuşulacakPazartesi günü başlayacak olan bütçe görüşmelerinde ilk olarak bütçenin geneli üzerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sunum gerçekleştirecek. Bütçenin geneli üzerinde CHP adına ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması öngörülüyor. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.Bütçe takvimi

https://sputniknews.com.tr/20221125/2023-yili-merkezi-yonetim-butce-kanunu-teklifi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1063847048.html

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bütçe, tbmm plan ve bütçe komisyonu, cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı, bütçe görüşmeleri, hazine ve maliye bakanlığı, içişleri bakanlığı, kültür ve turizm bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu