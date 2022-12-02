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TBMM 12 gün aralıksız çalışacak, ziyaretçi kabul edilmeyecek
TBMM 12 gün aralıksız çalışacak, ziyaretçi kabul edilmeyecek
AK Parti hükümetlerinin 21. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin . bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda pazartesi günü konuşulmaya başlayacak. Meclis 12 gün aralıksız... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T14:24+0300
2022-12-02T14:24+0300
türkiye
bütçe
tbmm plan ve bütçe komisyonu
cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı
bütçe görüşmeleri
hazine ve maliye bakanlığı
içişleri bakanlığı
kültür ve turizm bakanlığı
tarım ve orman bakanlığı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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2023 yılı bütçe teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaklaşık 250 saatlik mesainin sonunda Genel Kurul'a sevk edildi. Bütçe’nin genel kurul süreci 5 Aralık’ta başlayacak ve aralıksız 12 gün sürecek.Meclis’te bütçe tedbirleriGenel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sürecinde siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak. Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 5-16 aralık tarihleri arasında Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak. Bütçe çalışmaları boyunca mecliste başka bir yasa teklifi görüşülmeyecek.İlk olarak bütçenin geneli üzerinde konuşulacakPazartesi günü başlayacak olan bütçe görüşmelerinde ilk olarak bütçenin geneli üzerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sunum gerçekleştirecek. Bütçenin geneli üzerinde CHP adına ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması öngörülüyor. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.Bütçe takvimi
https://sputniknews.com.tr/20221125/2023-yili-merkezi-yonetim-butce-kanunu-teklifi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1063847048.html
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bütçe, tbmm plan ve bütçe komisyonu, cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı, bütçe görüşmeleri, hazine ve maliye bakanlığı, içişleri bakanlığı, kültür ve turizm bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu
bütçe, tbmm plan ve bütçe komisyonu, cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı, bütçe görüşmeleri, hazine ve maliye bakanlığı, içişleri bakanlığı, kültür ve turizm bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu

TBMM 12 gün aralıksız çalışacak, ziyaretçi kabul edilmeyecek

14:24 02.12.2022
© AATBMM Genel Kurulu, TBMM
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit
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AK Parti hükümetlerinin 21. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin . bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda pazartesi günü konuşulmaya başlayacak. Meclis 12 gün aralıksız mesai yapacak, bu süreçte grup toplantıları yapılmayacak. Meclis'e ziyaretçi de kabul edilmeyecek.
2023 yılı bütçe teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaklaşık 250 saatlik mesainin sonunda Genel Kurul'a sevk edildi. Bütçe’nin genel kurul süreci 5 Aralık’ta başlayacak ve aralıksız 12 gün sürecek.

Meclis’te bütçe tedbirleri

Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sürecinde siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak. Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 5-16 aralık tarihleri arasında Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak. Bütçe çalışmaları boyunca mecliste başka bir yasa teklifi görüşülmeyecek.

İlk olarak bütçenin geneli üzerinde konuşulacak

Pazartesi günü başlayacak olan bütçe görüşmelerinde ilk olarak bütçenin geneli üzerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sunum gerçekleştirecek. Bütçenin geneli üzerinde CHP adına ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması öngörülüyor. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.

Bütçe takvimi

6 Aralık Salı: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
7 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı.
8 Aralık Perşembe: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu
9 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.
10 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
11 Aralık Pazar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversitenin bütçesi.
12 Aralık Pazartesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.
13 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı.
13 Aralık’ta aynı zamanda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi, 14 Aralık Çarşamba 9 maddesi, 15 Aralık Perşembe ise 3 maddesi görüşülecek. Meclisin bütçe maratonu, 16 Aralık Cuma günü, bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
TÜRKİYE
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
25 Kasım, 22:31
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