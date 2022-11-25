https://sputniknews.com.tr/20221125/2023-yili-merkezi-yonetim-butce-kanunu-teklifi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1063847048.html
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T22:31+0300
2022-11-25T22:31+0300
2022-11-25T22:31+0300
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tbmm plan ve bütçe komisyonu
tbmm plan ve bütçe komisyonu
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.