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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221202/rusya-elimizde-abdnin-ukraynada-kimyasal-provokasyonlara-yardim-ettigini-kanitlayan-bilgiler-var-1064096813.html
Rusya: Elimizde ABD'nin Ukrayna'da kimyasal provokasyonlara yardım ettiğini kanıtlayan bilgiler var
Rusya: Elimizde ABD'nin Ukrayna'da kimyasal provokasyonlara yardım ettiğini kanıtlayan bilgiler var
Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, ABD'nin Ukrayna'da kimyasal provokasyonlar hazırlanmasına yardım... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T17:13+0300
2022-12-02T17:23+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
aleksandr şulgin
ukrayna
ukrayna krizi
opcw
kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)
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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Şulgin, ABD'nin Ukrayna'da kimyasal provokasyonlar hazırlanmasına yardım ettiğini kanıtlayan bilgilere sahip olduklarını belirterek OPCW'ye ülkeleri bu konuda uyardıklarını anlattı.Ukraynalı Nazilere kimyasal provokasyonlar konusunda yardımcı olan ABD'li profesyonel askerleri dahi gösterdiklerini kaydeden Şulgin, ancak ABD'lilerin bunları reddettiğini ve Rusya'yı dezenformasyon yapmakla, hatta provokasyonları hazırlayan taraf olmakla suçladığını belirtti.Rusya'nın daha önce Kiev'in kimyasal provokasyonlar hazırladığına dair uyarılarda bulunduğunu söyleyen Şulgin, OPCW'ye bu konuda 20'den fazla nota gönderdiklerinin altını çizdi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 23 Ekim'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşme sırasında Şoygu, Türk mevkidaşına Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanılabileceği konusunda bilgi vermiş ve bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirmişti.Şoygu, Kiev'in kirli bomba hazırlıkları konusunda İngiliz, Amerikan ve Fransız mevkidaşlarını da bilgilendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221023/rusya-savunma-bakani-soygu-turk-mevkidasi-akar-ile-telefonda-gorustu-1062619198.html
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rusya, abd, aleksandr şulgin, ukrayna, ukrayna krizi, opcw, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)
rusya, abd, aleksandr şulgin, ukrayna, ukrayna krizi, opcw, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

Rusya: Elimizde ABD'nin Ukrayna'da kimyasal provokasyonlara yardım ettiğini kanıtlayan bilgiler var

17:13 02.12.2022 (güncellendi: 17:23 02.12.2022)
© AFP 2022 / Lex van Lieshout / ANPOPCW
OPCW - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / Lex van Lieshout / ANP
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Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, ABD'nin Ukrayna'da kimyasal provokasyonlar hazırlanmasına yardım ettiğini kanıtlayan bilgilere sahip olduklarını söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Şulgin, ABD'nin Ukrayna'da kimyasal provokasyonlar hazırlanmasına yardım ettiğini kanıtlayan bilgilere sahip olduklarını belirterek OPCW'ye ülkeleri bu konuda uyardıklarını anlattı.

Ukraynalı Nazilere kimyasal provokasyonlar konusunda yardımcı olan ABD'li profesyonel askerleri dahi gösterdiklerini kaydeden Şulgin, ancak ABD'lilerin bunları reddettiğini ve Rusya'yı dezenformasyon yapmakla, hatta provokasyonları hazırlayan taraf olmakla suçladığını belirtti.

Rusya'nın daha önce Kiev'in kimyasal provokasyonlar hazırladığına dair uyarılarda bulunduğunu söyleyen Şulgin, OPCW'ye bu konuda 20'den fazla nota gönderdiklerinin altını çizdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 23 Ekim'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşme sırasında Şoygu, Türk mevkidaşına Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanılabileceği konusunda bilgi vermiş ve bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirmişti.

Şoygu, Kiev'in kirli bomba hazırlıkları konusunda İngiliz, Amerikan ve Fransız mevkidaşlarını da bilgilendirmişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Türk mevkidaşı Akar ile telefonda görüştü
23 Ekim, 15:37
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