https://sputniknews.com.tr/20221202/rusya-elimizde-abdnin-ukraynada-kimyasal-provokasyonlara-yardim-ettigini-kanitlayan-bilgiler-var-1064096813.html

Rusya: Elimizde ABD'nin Ukrayna'da kimyasal provokasyonlara yardım ettiğini kanıtlayan bilgiler var

Rusya: Elimizde ABD'nin Ukrayna'da kimyasal provokasyonlara yardım ettiğini kanıtlayan bilgiler var

Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, ABD'nin Ukrayna'da kimyasal provokasyonlar hazırlanmasına yardım... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T17:13+0300

2022-12-02T17:13+0300

2022-12-02T17:23+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

aleksandr şulgin

ukrayna

ukrayna krizi

opcw

kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Şulgin, ABD'nin Ukrayna'da kimyasal provokasyonlar hazırlanmasına yardım ettiğini kanıtlayan bilgilere sahip olduklarını belirterek OPCW'ye ülkeleri bu konuda uyardıklarını anlattı.Ukraynalı Nazilere kimyasal provokasyonlar konusunda yardımcı olan ABD'li profesyonel askerleri dahi gösterdiklerini kaydeden Şulgin, ancak ABD'lilerin bunları reddettiğini ve Rusya'yı dezenformasyon yapmakla, hatta provokasyonları hazırlayan taraf olmakla suçladığını belirtti.Rusya'nın daha önce Kiev'in kimyasal provokasyonlar hazırladığına dair uyarılarda bulunduğunu söyleyen Şulgin, OPCW'ye bu konuda 20'den fazla nota gönderdiklerinin altını çizdi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 23 Ekim'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşme sırasında Şoygu, Türk mevkidaşına Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanılabileceği konusunda bilgi vermiş ve bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirmişti.Şoygu, Kiev'in kirli bomba hazırlıkları konusunda İngiliz, Amerikan ve Fransız mevkidaşlarını da bilgilendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221023/rusya-savunma-bakani-soygu-turk-mevkidasi-akar-ile-telefonda-gorustu-1062619198.html

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rusya, abd, aleksandr şulgin, ukrayna, ukrayna krizi, opcw, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)