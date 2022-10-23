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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221023/rusya-savunma-bakani-soygu-turk-mevkidasi-akar-ile-telefonda-gorustu-1062619198.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Türk mevkidaşı Akar ile telefonda görüştü
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Türk mevkidaşı Akar ile telefonda görüştü
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu’nun Türk mevkidaşı Akar ile telefonda görüşerek Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanabilme olasılığına dair... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T15:37+0300
2022-10-23T15:37+0300
ukrayna krizi
türkiye
rusya
sergey şoygu
hulusi akar
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Şoygu, Türk mevkidaşına Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanılabileceği konusunda bilgi verdi ve bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.Açıklamada, “Ukrayna’daki durum ele alındı. Orgeneral Şoygu, Türk meslektaşına Ukrayna'nın ‘kirli bomba’ kullanarak olası provokasyonlarda bulunma olasılığı ile ilgili endişelerini iletti” ifadelerine yer verildi.
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türkiye, rusya, sergey şoygu, hulusi akar
türkiye, rusya, sergey şoygu, hulusi akar

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Türk mevkidaşı Akar ile telefonda görüştü

15:37 23.10.2022
© Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© Milli Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu’nun Türk mevkidaşı Akar ile telefonda görüşerek Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanabilme olasılığına dair endişelerini dile getirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Şoygu, Türk mevkidaşına Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanılabileceği konusunda bilgi verdi ve bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.
Açıklamada, “Ukrayna’daki durum ele alındı. Orgeneral Şoygu, Türk meslektaşına Ukrayna'nın ‘kirli bomba’ kullanarak olası provokasyonlarda bulunma olasılığı ile ilgili endişelerini iletti” ifadelerine yer verildi.
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