https://sputniknews.com.tr/20221023/rusya-savunma-bakani-soygu-turk-mevkidasi-akar-ile-telefonda-gorustu-1062619198.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Türk mevkidaşı Akar ile telefonda görüştü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Türk mevkidaşı Akar ile telefonda görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu’nun Türk mevkidaşı Akar ile telefonda görüşerek Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanabilme olasılığına dair... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T15:37+0300

2022-10-23T15:37+0300

2022-10-23T15:37+0300

ukrayna krizi

türkiye

rusya

sergey şoygu

hulusi akar

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Şoygu, Türk mevkidaşına Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanılabileceği konusunda bilgi verdi ve bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.Açıklamada, “Ukrayna’daki durum ele alındı. Orgeneral Şoygu, Türk meslektaşına Ukrayna'nın ‘kirli bomba’ kullanarak olası provokasyonlarda bulunma olasılığı ile ilgili endişelerini iletti” ifadelerine yer verildi.

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türkiye, rusya, sergey şoygu, hulusi akar