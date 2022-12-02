https://sputniknews.com.tr/20221202/rapor-abdde-orduya-guven-yuzde-50nin-altinda-1064075053.html
Rapor: ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında
Rapor: ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında
ABD’de yapılan bir araştırmada, orduya olan güven yüzde 50’nin altında kalırken, katılımcıların yüzde 62’si bunun nedeninin ordunun komuta kademesinin giderek... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T01:31+0300
2022-12-02T01:31+0300
2022-12-02T01:31+0300
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Kaliforniya merkezli Ronald Reagan Vakfı tarafından yapılan kamuoyu araştırması ABD halkının son yıllarda orduya olan güven eksikliğinin devam ettiğini ortaya çıkardı.Vakfın kasım ayında ABD’nin farklı eyaletlerinde yaptığı kamuoyu araştırmasında ABD halkının yüzde 48’inin orduya güven duyduğu görüldü.2018’de yüzde 70’lerde olan güvenin son dört yılda yüzde 50’nin altına gerilediği belirtilen çalışmada, katılımcılara bunun nedenleri de soruldu.Ankete katılanların yüzde 62’si 'askeri komuta kademesinin çok politize' olmasını gerekçe gösterirken, Afganistan’dan çekilme başta olmak üzere sivil yönetimlerin verdiği kararların da orduya güveni azalttığı kanaatleri öne çıktı.Orduya katılmak isteyip istemediğine yönelik sorulara, 'Asla Katılmak İstemiyorum', 'Katılmaya İstekli Değilim' yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 54 olduğu tespit edilen çalışmada, ABD’nin Ukrayna’ya yardımına desteğin sürmesini isteyenlerin oranı da yüzde 57 olduğu görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221128/abd-ordusu-yeni-bir-sorunla-karsi-karsiya-1063905601.html
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abd, ordu, abd ordusu, güven, rapor, araştırma
abd, ordu, abd ordusu, güven, rapor, araştırma
Rapor: ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında
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ABD’de yapılan bir araştırmada, orduya olan güven yüzde 50’nin altında kalırken, katılımcıların yüzde 62’si bunun nedeninin ordunun komuta kademesinin giderek siyasileşmesi olduğu kanaatini ortaya koydu.
Kaliforniya merkezli Ronald Reagan Vakfı tarafından yapılan kamuoyu araştırması ABD halkının son yıllarda orduya olan güven eksikliğinin devam ettiğini ortaya çıkardı.
Vakfın kasım ayında ABD’nin farklı eyaletlerinde yaptığı kamuoyu araştırmasında ABD halkının yüzde 48’inin orduya güven duyduğu görüldü.
2018’de yüzde 70’lerde olan güvenin son dört yılda yüzde 50’nin altına gerilediği belirtilen çalışmada, katılımcılara bunun nedenleri de soruldu.
Ankete katılanların yüzde 62’si 'askeri komuta kademesinin çok politize' olmasını gerekçe gösterirken, Afganistan’dan çekilme başta olmak üzere sivil yönetimlerin verdiği kararların da orduya güveni azalttığı kanaatleri öne çıktı.
Orduya katılmak isteyip istemediğine yönelik sorulara, 'Asla Katılmak İstemiyorum', 'Katılmaya İstekli Değilim' yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 54 olduğu tespit edilen çalışmada, ABD’nin Ukrayna’ya yardımına desteğin sürmesini isteyenlerin oranı da yüzde 57 olduğu görüldü.