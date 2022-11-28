https://sputniknews.com.tr/20221128/abd-ordusu-yeni-bir-sorunla-karsi-karsiya-1063905601.html
‘ABD ordusu yeni bir sorunla karşı karşıya’
‘ABD ordusu yeni bir sorunla karşı karşıya’
ABD merkezli 19FortyFive sitesi, ABD ordusunda aşırı kilolu acemi er sayısının giderek arttığını belirtti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T02:16+0300
2022-11-28T02:16+0300
2022-11-28T02:16+0300
savunma
abd
abd ordusu
kıbrıs sorunu
genç işsizlik
er
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Askeri analiz sitesi 19FortyFive’da yayımlanan Steve Beynon imzalı yazıda, ABD ordusunun, acemi erleri ağırlık standartlarına uygun hale getirmek amacıyla ön eğitim kursları açmayı planladığı ifade edildi. Genç Amerikalıların sadece yüzde 23’ünün askeri talepleri karşıladığı aktarılırken, bu yıl 10 bin yeni asker açığı olduğunu kaydedildi.Beynon, “Bu açığın nedenleri, büyük ölçüde, adaylar arasında yaygın olan aşırı kilo sorunu ve daha önce işledikleri suçlar” diye yazdı.Ön eğitim kurslarının, asker adaylarının fiziğindeki farkı dengeleme fırsatını sağlayacağını belirten Beynon, “Sorun, hizmete olan ilgiden çok nitelikli adayları çekmekte yatıyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221125/meta-abd-ordusu-rusya-iran-suriye-ve-diger-ulkelerde-propaganda-kampanyasi-yurutuyor-1063839551.html
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abd, abd ordusu, kıbrıs sorunu, genç işsizlik, er
abd, abd ordusu, kıbrıs sorunu, genç işsizlik, er
‘ABD ordusu yeni bir sorunla karşı karşıya’
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ABD merkezli 19FortyFive sitesi, ABD ordusunda aşırı kilolu acemi er sayısının giderek arttığını belirtti.
Askeri analiz sitesi 19FortyFive
’da yayımlanan Steve Beynon
imzalı yazıda
, ABD ordusu
nun, acemi erleri ağırlık standartlarına uygun hale getirmek amacıyla ön eğitim kursları açmayı planladığı ifade edildi.
Genç Amerikalıların sadece yüzde 23’ünün askeri talepleri karşıladığı aktarılırken, bu yıl 10 bin yeni asker açığı olduğunu kaydedildi.
Beynon, “Bu açığın nedenleri, büyük ölçüde, adaylar arasında yaygın olan aşırı kilo sorunu ve daha önce işledikleri suçlar” diye yazdı.
Ön eğitim kurslarının, asker adaylarının fiziğindeki farkı dengeleme fırsatını sağlayacağını belirten Beynon, “Sorun, hizmete olan ilgiden çok nitelikli adayları çekmekte yatıyor” diye ekledi.