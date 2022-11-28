https://sputniknews.com.tr/20221128/abd-ordusu-yeni-bir-sorunla-karsi-karsiya-1063905601.html

‘ABD ordusu yeni bir sorunla karşı karşıya’

‘ABD ordusu yeni bir sorunla karşı karşıya’

ABD merkezli 19FortyFive sitesi, ABD ordusunda aşırı kilolu acemi er sayısının giderek arttığını belirtti. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T02:16+0300

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savunma

abd

abd ordusu

kıbrıs sorunu

genç işsizlik

er

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Askeri analiz sitesi 19FortyFive’da yayımlanan Steve Beynon imzalı yazıda, ABD ordusunun, acemi erleri ağırlık standartlarına uygun hale getirmek amacıyla ön eğitim kursları açmayı planladığı ifade edildi. Genç Amerikalıların sadece yüzde 23’ünün askeri talepleri karşıladığı aktarılırken, bu yıl 10 bin yeni asker açığı olduğunu kaydedildi.Beynon, “Bu açığın nedenleri, büyük ölçüde, adaylar arasında yaygın olan aşırı kilo sorunu ve daha önce işledikleri suçlar” diye yazdı.Ön eğitim kurslarının, asker adaylarının fiziğindeki farkı dengeleme fırsatını sağlayacağını belirten Beynon, “Sorun, hizmete olan ilgiden çok nitelikli adayları çekmekte yatıyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221125/meta-abd-ordusu-rusya-iran-suriye-ve-diger-ulkelerde-propaganda-kampanyasi-yurutuyor-1063839551.html

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abd, abd ordusu, kıbrıs sorunu, genç işsizlik, er