https://sputniknews.com.tr/20221125/meta-abd-ordusu-rusya-iran-suriye-ve-diger-ulkelerde-propaganda-kampanyasi-yurutuyor-1063839551.html

Meta: ABD ordusu sahte hesaplarla Rusya ve Ortadoğu'yu hedef alan propaganda kampanyası yürütüyor

Meta: ABD ordusu sahte hesaplarla Rusya ve Ortadoğu'yu hedef alan propaganda kampanyası yürütüyor

Facebook ve Instagram platformlarının bağlı olduğu teknoloji devi Meta, ABD ordusunun Rusya, İran ve Suriye başta olmak üzere farklı coğrafyalarda sahte... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T16:56+0300

2022-11-25T16:56+0300

2022-11-25T16:58+0300

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Milyonlarca kullanıcı barındıran sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu teknoloji devi Meta, ABD ordusunun Cezayir, İran, Irak, Yemen ve Suriye dahil olmak üzere Ortadoğu ülkelerini hedef alan propaganda kampanyaları yürüttüğünü duyurdu.Şirket, son yayınladığı raporunda ABD ordusunun kontrolünde kampanyaları koordine eden ağın, Batı yanlısı anlatıları desteklemek için sahte sosyal medya hesapları kullandığını ve bağımsız bir araştırma grubunun yaptığı çalışmanın ardından ilgili hesapların ağustos ayında askıya alındıklarını belirtti.Raporda, "ABD ordusuyla bağlantılı şahısların oluşturduğu ağ, birçok internet hizmetinde faaliyet gösteriyor ve Afganistan, Cezayir, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Somali, Suriye, Tacikistan, Özbekistan ve Yemen'e odaklanmıştı" ifadelerine yer verildi.Ayrıca raporda, 39 Facebook sayfası ve 16 hesap, 2 grup ve 26 Instagram hesabının 'eşgüdümlü gerçekdışı davranış' sergiledikleri, yanlış içerikleri teşvik ettikleri ve yaydıkları gerekçesiyle kapatıldıkları bilgisi paylaşıldı.'Rusya, Çin ve İran'ı itibarsızlaştırmak için tasarlandı'Türünün ilk örneği olduğu düşünülen söz konusu kampanyaların, ABD'nin görüş ve tutumlarını öne çıkarırken Rusya, Çin, İran ve diğer ülkeleri itibarsızlaştırmak için tasarlandığı kaydedildi.Bununla birlikte sözü edilen hesapların, sahte profillerin kullanılması ve yapay olarak oluşturulan fotoğrafları birden fazla platformda yayma gibi taktikler benimsediği ifade edildi.Raporda, "Bu faaliyetin ardındaki şahıslar, terörle ilgili kaygılar ve ABD ordusuna yönelik övgüler de dahil olmak üzere haberler ve güncel olayların yanı sıra Kovid-19 pandemisi hakkında yanlış bilgilendirme politikamızı ihlal eden ve ağırlıklı olarak Arapça, Farsça ve Rusça paylaşımlarda bulundu" denildi.Öte yandan uzmanlar, kampanyaların büyük ölçüde etkisiz ve erişimlerinin çok sınırlı olduğuna inansa da raporda, faaliyetlerin Twitter, YouTube, Telegram, VKontakte ve Odnoklassniki dahil olmak üzere birçok sosyal medya platformunu kapsadığı belirtildi.'ABD ordusuyla bağlantılı şahıslar tespit ettik'"Bu operasyonun ardındaki şahısların kimliklerini ve kimle koordine olduklarını gizlemeye çalışmalarına rağmen soruşturmamız neticesinde ABD ordusuyla bağlantılı şahıslar tespit ettik" değerlendirmesi yer alan raporda, ayrıca ilgili paylaşımların gerçek topluluklardan çok az etkileşim aldığı ya da hiç almadığına işaret edildi.Bunun yanı sıra raporda, bulguların çeşitli medya kuruluşlarının bu faaliyetlerin ardında ABD ordusunun olduğuna dair spekülasyonlarını doğruladığına dikkat çekildi.Eylül ayında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Beyaz Saray ve diğer hükümet yetkililerinin gizli çevrimiçi savaş ve propaganda faaliyetleri hakkında giderek daha fazla endişe duyduklarını açıklamalarını takiben denizaşırı sosyal medya operasyonları hakkında derinlemesine soruşturma talimatı vermişti.ABD Kongresi, bu tür faaliyetlerin 'otoriter yönetimlerin yurt içinde ve yurt dışında kendi ajandalarını tahkim etmek üzere kullandıkları propaganda operasyonlarını çağrıştırdığını ve ABD'nin güvenilirliğini zedeleme riski taşıdığını' savunmuştu.Pentagon, Meta'nın raporu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

https://sputniknews.com.tr/20221011/rusya-metayi-terorist-ve-asici-kuruluslar-listesine-ekledi-1062187233.html

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abd, pentagon, meta, facebook, instagram, sosyal medya, propaganda