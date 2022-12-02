Orban: AB'nin Ukrayna'ya yönelik 18 milyar euroluk yardım paketini veto etmeyi sürdüreceğiz
© AFP 2022 / ALEX HALADAVictor Orban
© AFP 2022 / ALEX HALADA
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB Komisyonu'nun 2023 yılında Ukrayna'ya sunmayı planladığı 18 milyar euro tutarındaki ortak yardım paketini veto etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Yaptırımların AB'yi hedeflerine bir milim bile yaklaştırmadığını vurguladı.
Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, üye ülkelerin ikili anlaşma kapsamında Ukrayna'ya yardım edilmesi fikrini savunduklarını, bu yüzden AB Komisyonu'nun Ukrayna'ya 18 milyar euroluk yardım paketini veto etmeye devam edeceklerini belirtti.
Macaristan'ın prensip olarak AB ülkelerinin ortak kredi alma fikrini desteklemediğini kaydeden Orban, "AB'nin işbirliği yapan ülkeler topluluğu yerine borçlu devletler topluluğu haline gelmesini istemiyoruz" dedi.
Macaristan'ın prensip olarak AB ülkelerinin ortak kredi alma fikrini desteklemediğini kaydeden Orban, "AB'nin işbirliği yapan ülkeler topluluğu yerine borçlu devletler topluluğu haline gelmesini istemiyoruz" dedi.
'Rusya'ya yönelik yaptırımlardan muaf tutulmalıyız'
AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da değinen Orban, AB'nin doğalgaz ve nükleer enerjiye de yaptırım uygulaması halinde bunun Macaristan'a yönelik ağır sonuçlarının olacağını, bu yüzden ülkesinin bundan muaf tutulması gerektiğini söyledi.
Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisiz olduğunu savunan Orban, "Savaşın başlangıcında yaptırımların çatışmayı sona erdireceği ya da savaşın erken bitmesine yardımcı olacağı savunuluyordu ancak bu önlemler bizi bu hedeflere bir milim bile yaklaştırmadı" diye vurguladı.
AB Komisyonu, 9 Kasım'da Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar euroluk yardım paketi teklif etmişti.
Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisiz olduğunu savunan Orban, "Savaşın başlangıcında yaptırımların çatışmayı sona erdireceği ya da savaşın erken bitmesine yardımcı olacağı savunuluyordu ancak bu önlemler bizi bu hedeflere bir milim bile yaklaştırmadı" diye vurguladı.
AB Komisyonu, 9 Kasım'da Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar euroluk yardım paketi teklif etmişti.