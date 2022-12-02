https://sputniknews.com.tr/20221202/nebati-eytde-kidem-tazminati-yukunun-kgf-ile-karsilanmasi-icin-bakanligimizca-hazirlik-baslatildi-1064081386.html
Nebati: EYT'de kıdem tazminatı yükünün KGF ile karşılanması için bakanlığımızca hazırlık başlatıldı
Nebati: EYT'de kıdem tazminatı yükünün KGF ile karşılanması için bakanlığımızca hazırlık başlatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "İşverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T11:25+0300
2022-12-02T11:25+0300
2022-12-02T11:30+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
eyt
emekliler
emeklilik yaşı
emeklilikte yaşa takılanlar
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EYT düzenlemesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Bakan Nebati, bakanlık tarafından kredi paketi hazırlığı yapıldığına dikkat çekti:
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, eyt, emekliler, emeklilik yaşı, emeklilikte yaşa takılanlar
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, eyt, emekliler, emeklilik yaşı, emeklilikte yaşa takılanlar
Nebati: EYT'de kıdem tazminatı yükünün KGF ile karşılanması için bakanlığımızca hazırlık başlatıldı
11:25 02.12.2022 (güncellendi: 11:30 02.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "İşverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EYT düzenlemesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Bakan Nebati, bakanlık tarafından kredi paketi hazırlığı yapıldığına dikkat çekti:
"Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır."