https://sputniknews.com.tr/20221129/ak-partili-akbasoglundan-eyt-icin-tarih-en-kotu-ihtimal-2023-yili-basinda-yasalasir-1063969541.html
AK Partili Akbaşoğlu'ndan EYT için tarih: En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşır
AK Partili Akbaşoğlu'ndan EYT için tarih: En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşır
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T15:55+0300
2022-11-29T15:55+0300
2022-11-29T15:55+0300
türkiye
eyt
ak parti
emin akbaşoğlu
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AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221129/disk-genel-baskanindan-eyt-yorumu-surec-sendikalarla-ve-derneklerle-birlikte-muzakere-edilmeli-1063953997.html
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eyt, ak parti, emin akbaşoğlu
eyt, ak parti, emin akbaşoğlu
AK Partili Akbaşoğlu'ndan EYT için tarih: En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşır
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AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.