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https://sputniknews.com.tr/20221129/ak-partili-akbasoglundan-eyt-icin-tarih-en-kotu-ihtimal-2023-yili-basinda-yasalasir-1063969541.html
AK Partili Akbaşoğlu'ndan EYT için tarih: En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşır
AK Partili Akbaşoğlu'ndan EYT için tarih: En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşır
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T15:55+0300
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eyt
ak parti
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AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221129/disk-genel-baskanindan-eyt-yorumu-surec-sendikalarla-ve-derneklerle-birlikte-muzakere-edilmeli-1063953997.html
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eyt, ak parti, emin akbaşoğlu
eyt, ak parti, emin akbaşoğlu

AK Partili Akbaşoğlu'ndan EYT için tarih: En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşır

15:55 29.11.2022
© İHAAk Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© İHA
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AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.
DİSK Genel Başkanı’ndan EYT yorumu: ‘Süreç sendikalarla ve derneklerle birlikte müzakere edilmeli’ 28.11.2022 ANLAT BANA - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
ANLAT BANA
DİSK Genel Başkanı’ndan EYT yorumu: ‘Süreç sendikalarla ve derneklerle birlikte müzakere edilmeli’
11:57
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