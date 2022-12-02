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https://sputniknews.com.tr/20221202/macaristan-ve-ermenistan-arasinda-diplomatik-iliski-yeniden-kuruldu-1064076878.html
Macaristan ve Ermenistan arasında diplomatik ilişki yeniden kuruldu
Macaristan ve Ermenistan arasında diplomatik ilişki yeniden kuruldu
Macar Bakan Peter Szijjarto, ülkesi ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T03:54+0300
2022-12-02T03:54+0300
dünya
macaristan
ermenistan
diplomatik ilişki
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kopmasının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtiğini ancak son dönemde yapılan müzakereler sonucu, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması kararı alındığını kaydetti.Szijjarto, "İki Hristiyan ülkesi söz konusu olduğunda doğru olan bu. Bir sonraki adım büyükelçilerin karşılıklı atanması" ifadelerini kullandı.İki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin kesilmesi2004'te NATO'nun 'Barış İçin Ortaklık' programı çerçevesinde Macaristan'da katıldığı seminerde, Azerbaycan bayrağını ayakları altına alan bir Ermeni subayı öldürdüğü için ömür boyu hapse mahkum edilen Azerbaycanlı subay Ramil Seferov, 2012'de ülkesine iade edilmiş ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özel kararnamesiyle affedilmişti.Ermanistan, Seferov'un iade edilmesi nedeniyle Macaristan'la diplomatik ilişkileri kesmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221125/ermenistanin-fransa-sarti-sonrasi-aliyev-brukseldeki-gorusmeye-katilmayi-reddetti-1063836391.html
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macaristan, ermenistan, diplomatik ilişki, diplomatik ilişkiler
macaristan, ermenistan, diplomatik ilişki, diplomatik ilişkiler

Macaristan ve Ermenistan arasında diplomatik ilişki yeniden kuruldu

03:54 02.12.2022
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Macar Bakan Peter Szijjarto, ülkesi ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kopmasının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtiğini ancak son dönemde yapılan müzakereler sonucu, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması kararı alındığını kaydetti.
Szijjarto, "İki Hristiyan ülkesi söz konusu olduğunda doğru olan bu. Bir sonraki adım büyükelçilerin karşılıklı atanması" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin kesilmesi

2004'te NATO'nun 'Barış İçin Ortaklık' programı çerçevesinde Macaristan'da katıldığı seminerde, Azerbaycan bayrağını ayakları altına alan bir Ermeni subayı öldürdüğü için ömür boyu hapse mahkum edilen Azerbaycanlı subay Ramil Seferov, 2012'de ülkesine iade edilmiş ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özel kararnamesiyle affedilmişti.
Ermanistan, Seferov'un iade edilmesi nedeniyle Macaristan'la diplomatik ilişkileri kesmişti.
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