https://sputniknews.com.tr/20221202/macaristan-ve-ermenistan-arasinda-diplomatik-iliski-yeniden-kuruldu-1064076878.html
Macaristan ve Ermenistan arasında diplomatik ilişki yeniden kuruldu
Macaristan ve Ermenistan arasında diplomatik ilişki yeniden kuruldu
Macar Bakan Peter Szijjarto, ülkesi ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T03:54+0300
2022-12-02T03:54+0300
2022-12-02T03:54+0300
dünya
macaristan
ermenistan
diplomatik ilişki
diplomatik ilişkiler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1062248024_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_12c74c5f188b9b8760c123ebcfd0aebc.jpg
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kopmasının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtiğini ancak son dönemde yapılan müzakereler sonucu, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması kararı alındığını kaydetti.Szijjarto, "İki Hristiyan ülkesi söz konusu olduğunda doğru olan bu. Bir sonraki adım büyükelçilerin karşılıklı atanması" ifadelerini kullandı.İki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin kesilmesi2004'te NATO'nun 'Barış İçin Ortaklık' programı çerçevesinde Macaristan'da katıldığı seminerde, Azerbaycan bayrağını ayakları altına alan bir Ermeni subayı öldürdüğü için ömür boyu hapse mahkum edilen Azerbaycanlı subay Ramil Seferov, 2012'de ülkesine iade edilmiş ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özel kararnamesiyle affedilmişti.Ermanistan, Seferov'un iade edilmesi nedeniyle Macaristan'la diplomatik ilişkileri kesmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221125/ermenistanin-fransa-sarti-sonrasi-aliyev-brukseldeki-gorusmeye-katilmayi-reddetti-1063836391.html
macaristan
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1062248024_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_28aec7cf4ae00988f08aec9b03297522.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
macaristan, ermenistan, diplomatik ilişki, diplomatik ilişkiler
macaristan, ermenistan, diplomatik ilişki, diplomatik ilişkiler
Macaristan ve Ermenistan arasında diplomatik ilişki yeniden kuruldu
Abone ol
Macar Bakan Peter Szijjarto, ülkesi ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kopmasının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtiğini ancak son dönemde yapılan müzakereler sonucu, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması kararı alındığını kaydetti.
Szijjarto, "İki Hristiyan ülkesi söz konusu olduğunda doğru olan bu. Bir sonraki adım büyükelçilerin karşılıklı atanması" ifadelerini kullandı.
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin kesilmesi
2004'te NATO'nun 'Barış İçin Ortaklık' programı çerçevesinde Macaristan'da katıldığı seminerde, Azerbaycan bayrağını ayakları altına alan bir Ermeni subayı öldürdüğü için ömür boyu hapse mahkum edilen Azerbaycanlı subay Ramil Seferov, 2012'de ülkesine iade edilmiş ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özel kararnamesiyle affedilmişti.
Ermanistan, Seferov'un iade edilmesi nedeniyle Macaristan'la diplomatik ilişkileri kesmişti.