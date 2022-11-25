https://sputniknews.com.tr/20221125/ermenistanin-fransa-sarti-sonrasi-aliyev-brukseldeki-gorusmeye-katilmayi-reddetti-1063836391.html
Ermenistan'ın Fransa şartı sonrası Aliyev, Brüksel'deki görüşmeye katılmayı reddetti
Ermenistan'ın Fransa şartı sonrası Aliyev, Brüksel'deki görüşmeye katılmayı reddetti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 7 Aralık'ta Brüksel'de yapılması planlanan görüşmenin gerçekleşmeyeceğini... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T15:07+0300
2022-11-25T15:07+0300
2022-11-25T15:07+0300
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ‘Orta Koridor Boyunca: Jeopolitik, Güvenlik ve Ekonomi’ uluslararası konferansında konuştu.Aliyev, “Brüksel'deki görüşmenin 7 Aralık'ta yapılması gerekiyordu. Ancak dün Hikmet Hacıyev (Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı) bana Charles Michel'in (Avrupa Konseyi Başkanı) ofisinin kendisiyle temasa geçtiğini ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ancak Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'un katılması halinde görüşmeyi kabul edeceğini söylediklerini bildirdi” dedi.Aliyev, Paşinyan'ın Macron'un Brüksel görüşmesine katılma şartını ‘barış görüşmelerini bozma girişimi olarak gördüğünü söyledi.Fransa'nın artık Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde yer almasının düşünülemeyeceğine vurgu yapan Aliyev, “Ve bu bizim değil, onların suçu çünkü ne ABD ne de Rusya hiçbir zaman resmi olarak taraf tutmadı. Bu, 7 Aralık'ta Brüksel’de yapılması planlanan görüşmenin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Diğer alternatifleri değerlendireceğiz. Kimin ve hangi platformda arabuluculuk yapacağına bakacağız” ifadelerini kullandı.Kremlin: Rusya, ihtilafı kendi platformunda çözmek için hazırKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ermenistan-Azerbaycan ihtilafını kendi platformunda çözmeye hazır olduğunu ve her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini söyledi.Peskov, gazetecilerin ‘Aliyev’in Paşinyan’ın Macron'un da katılmasını şart koşması nedeniyle Brüksel'deki görüşmeye katılmayı reddetmesinin ardından Rusya’nın kendi platformunu sunmaya hazır olup olmadığı’ sorusunu "Rusya sadece hazır olduğunu değil, aynı zamanda iki devlete sorunu çözme ve bir barış anlaşması imzalama konusunda yardımcı olmak için çalışmalarına devam ettiğini de sürekli olarak belirtiyor" şeklinde yanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20221121/azerbaycan-ve-ermenistandan-karsilikli-ateskes-ihlali-suclamasi-1063693863.html
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azerbaycan, kremlin, fransa, rusya, ilham aliyev, nikol paşinyan, emmanuel macron, kremlin
azerbaycan, kremlin, fransa, rusya, ilham aliyev, nikol paşinyan, emmanuel macron, kremlin
Ermenistan'ın Fransa şartı sonrası Aliyev, Brüksel'deki görüşmeye katılmayı reddetti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 7 Aralık'ta Brüksel'de yapılması planlanan görüşmenin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ‘Orta Koridor Boyunca: Jeopolitik, Güvenlik ve Ekonomi’ uluslararası konferansında konuştu.
Aliyev, “Brüksel'deki görüşmenin 7 Aralık'ta yapılması gerekiyordu. Ancak dün Hikmet Hacıyev (Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı) bana Charles Michel'in (Avrupa Konseyi Başkanı) ofisinin kendisiyle temasa geçtiğini ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ancak Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'un katılması halinde görüşmeyi kabul edeceğini söylediklerini bildirdi” dedi.
Aliyev, Paşinyan'ın Macron'un Brüksel görüşmesine katılma şartını ‘barış görüşmelerini bozma girişimi olarak gördüğünü söyledi.
Fransa'nın artık Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde yer almasının düşünülemeyeceğine vurgu yapan Aliyev, “Ve bu bizim değil, onların suçu çünkü ne ABD ne de Rusya hiçbir zaman resmi olarak taraf tutmadı. Bu, 7 Aralık'ta Brüksel’de yapılması planlanan görüşmenin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Diğer alternatifleri değerlendireceğiz. Kimin ve hangi platformda arabuluculuk yapacağına bakacağız” ifadelerini kullandı.
Kremlin: Rusya, ihtilafı kendi platformunda çözmek için hazır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ermenistan-Azerbaycan ihtilafını kendi platformunda çözmeye hazır olduğunu ve her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini söyledi.
Peskov, gazetecilerin ‘Aliyev’in Paşinyan’ın Macron'un da katılmasını şart koşması nedeniyle Brüksel'deki görüşmeye katılmayı reddetmesinin ardından Rusya’nın kendi platformunu sunmaya hazır olup olmadığı’ sorusunu "Rusya sadece hazır olduğunu değil, aynı zamanda iki devlete sorunu çözme ve bir barış anlaşması imzalama konusunda yardımcı olmak için çalışmalarına devam ettiğini de sürekli olarak belirtiyor" şeklinde yanıtladı.