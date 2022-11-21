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Azerbaycan ve Ermenistan’dan karşılıklı ateşkes ihlali suçlaması
Azerbaycan ve Ermenistan’dan karşılıklı ateşkes ihlali suçlaması
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırdaki mevzilerinin Ermenistan tarafından ateşe maruz kaldığını duyurdu. Ermenistan tarafı da Azerbaycan’ı dün Ermeni... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T21:17+0300
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dünya
ermenistan
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “21 Kasım saat 10.00 ilâ 14.25 arasında, geçici olarak Rus barış güçlerinin konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan Ermeni yasadışı silahlı oluşumlar, Fuzuli ve Hocavend ilçelerindeki Azerbaycan ordu mevzilerini aralıklarla ateşe tuttu” açıklamasında bulundu.Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 20 Kasım saat 21.00’da Azerbaycan tarafı Ermeni mevzilerine ateş açtı. Saldırıda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.
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ermenistan, azerbaycan
ermenistan, azerbaycan

Azerbaycan ve Ermenistan’dan karşılıklı ateşkes ihlali suçlaması

21:17 21.11.2022
© AAAzerbaycan-Ermenistan
Azerbaycan-Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AA
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırdaki mevzilerinin Ermenistan tarafından ateşe maruz kaldığını duyurdu. Ermenistan tarafı da Azerbaycan’ı dün Ermeni mevzilerine ateş açmakla suçladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “21 Kasım saat 10.00 ilâ 14.25 arasında, geçici olarak Rus barış güçlerinin konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan Ermeni yasadışı silahlı oluşumlar, Fuzuli ve Hocavend ilçelerindeki Azerbaycan ordu mevzilerini aralıklarla ateşe tuttu” açıklamasında bulundu.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 20 Kasım saat 21.00’da Azerbaycan tarafı Ermeni mevzilerine ateş açtı. Saldırıda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.
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