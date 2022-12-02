https://sputniknews.com.tr/20221202/lentonyada-dojd-tvnin-sunucusu-rus-ordusuna-yardimla-ilgili-sozlerinin-ardindan-kovuldu-1064103066.html
Lentonya'da Dojd TV’nin sunucusu, Rus ordusuna yardımla ilgili sözlerinin ardından kovuldu
Lentonya'da Dojd TV’nin sunucusu, Rus ordusuna yardımla ilgili sözlerinin ardından kovuldu
Dojd TV sunucusu Aleksey Korostelev’in Rus ordusuna yardım konusundaki sözlerinin ardından kanaldan kovulduğu bildirildi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T21:19+0300
2022-12-02T21:19+0300
2022-12-02T21:19+0300
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Letonya’da Rusça yayın yapan uluslararası haber kanalı ‘Dojd TV’ Genel Yayın Yönetmeni Yekaterina Kotrikadze yaptığı açıklamada, kanalın Rus askerlere yardım etme konusundaki sözlerinin ardından sunucu Aleksey Korostelev ile işbirliğini sonlandırdığını söyledi.Yayında kullanılan söz konusu ifadeleri kesinlikle kabul edilemez bulduklarını belirten Kotrikadze,"Yayında, çizgimizde şüpheye yol açabilecek ifadelerin kullanılması yanlış ve kesinlikle kabul edilemez, bu nedenle bugünden itibaren Aleksey Korostelev ile çalışmayı durdurmaya karar verdik. Bu bizim için çok zor bir karar, ancak Dojd yönetimi bunu mümkün olan tek doğru karar olarak görüyor” ifadelerini kullandı.Kotrikadze, söz konusu ifadeler nedeniyle izleyicilerin kanalın Rus ordusuna ekipman gönderdiği izlenimini edindiği, ancak bunun böyle olmadığını vurguladı.Daha önce, Letonya Ulusal Medya Konseyi Başkanı İvars Abolins yaptığı açıklamada, ilgili makamların Dojd televizyonuna Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak gösteren bir harita yayınladığı için 10 bin euro para cezası verdiğini belirtmişti.
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Lentonya'da Dojd TV’nin sunucusu, Rus ordusuna yardımla ilgili sözlerinin ardından kovuldu
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Dojd TV sunucusu Aleksey Korostelev’in Rus ordusuna yardım konusundaki sözlerinin ardından kanaldan kovulduğu bildirildi.
Letonya’da Rusça yayın yapan uluslararası haber kanalı ‘Dojd TV’ Genel Yayın Yönetmeni Yekaterina Kotrikadze yaptığı açıklamada, kanalın Rus askerlere yardım etme konusundaki sözlerinin ardından sunucu Aleksey Korostelev ile işbirliğini sonlandırdığını söyledi.
Yayında kullanılan söz konusu ifadeleri kesinlikle kabul edilemez bulduklarını belirten Kotrikadze,"Yayında, çizgimizde şüpheye yol açabilecek ifadelerin kullanılması yanlış ve kesinlikle kabul edilemez, bu nedenle bugünden itibaren Aleksey Korostelev ile çalışmayı durdurmaya karar verdik. Bu bizim için çok zor bir karar, ancak Dojd yönetimi bunu mümkün olan tek doğru karar olarak görüyor” ifadelerini kullandı.
Kotrikadze, söz konusu ifadeler nedeniyle izleyicilerin kanalın Rus ordusuna ekipman gönderdiği izlenimini edindiği, ancak bunun böyle olmadığını vurguladı.
Daha önce, Letonya Ulusal Medya Konseyi Başkanı İvars Abolins yaptığı açıklamada, ilgili makamların Dojd televizyonuna Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak gösteren bir harita yayınladığı için 10 bin euro para cezası verdiğini belirtmişti.