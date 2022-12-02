https://sputniknews.com.tr/20221202/kasim-ayi-ihracat-rakamlari-aciklandi-1064084331.html

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre kasımda ihracat yüzde 1.9 artışla 21.9 milyar dolar, ithalat ise yüzde 14 artışla... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T12:29+0300

2022-12-02T12:29+0300

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ekonomi

türkiye

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ithalat

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve diğer ilgililerin katılımıyla Adana Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.İhracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın 11 ayında da devam ettirdiğini ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını belirten Bakan Muş, "Kasım ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-kasım dönemi ihracatımız yüzde 14 artışla 231 milyar dolara yükselmiştir. Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle ithalatımız kasım ayında 30,7 milyar dolar olmuştur. Bu ay enerji ithalatımız yüzde 17,4 artışla 7,7 milyar dolara yükselerek toplam ithalatımızın dörtte birini oluşturmuştur. Nitekim, Dünya Bankası tarafından açıklanan son veriler, 2022 yılı ilk 10 ayında bir önceki yıla göre enerji fiyatlarında yüzde 70,2 artış yaşandığını göstermektedir. Emtia fiyatlarında görülen söz konusu artış, net emtia ithalatçısı tüm ülkelerde olduğu gibi, özellikle imalat sektörü için yüksek miktarda enerji ithal eden ülkemizin ithalatını da yükseltmektedir." diye konuştu.Muş, son dönemde altın ithalatındaki yükselişin de ithalatta yaşanan artışta etkili olduğunu ifade ederek, "Altın ithalatımız kasım ayında yüzde 2500 artışla 2,6 milyar dolara yükselmiştir. Ocak-kasım döneminde ise toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 242 artarak 17,8 milyar dolar olmuştur. İlaveten, paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Parite etkisiyle dış ticaret açığımız ocak-kasım döneminde yaklaşık 3 milyar dolar daha fazla gerçekleşmiştir." bilgisini verdi.Kasımda motorlu kara taşıtları ithalatı 1.9 milyar dolar olduBazı sektörel gelişmelerin de kasım ayı ithalatı üzerinde etkili olduğunu dile getiren Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:Hizmet ihracatına da ayrı bir parantez açan Muş, "Hizmet gelirlerimiz seyahat ve taşımacılık gelirlerinin de önemli etkisiyle güçlü seyrini sürdürmektedir. 2022 Ocak-Eylül döneminde yüzde 69,4 oranında artışla 31,3 milyar dolar seyahat geliri elde edilmiştir. Aynı dönemde yüzde 57,9 oranında artışla 26,8 milyar dolar taşımacılık geliri elde edilmiştir." dedi.Bakan Muş, bakanlık olarak küresel belirsizliklerin bu denli büyüdüğü bir dönemde ihracatçılara her türlü desteği vermeye devam ettiklerini vurguladı.Öncelikle geleneksel ihraç pazarlarındaki daralmayı öngörerek yıl ortasında devreye aldıkları "Uzak Ülkeler Stratejisi" ile ihracatçılara Asya ve Güney Amerika gibi uzak pazarlarda tutunmaları için destek olduklarını belirten Bakan Muş, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221125/turkiyenin-en-buyuk-savunma-ihracati-projesinde-pakistanin-ucuncu-gemisi-bugun-denize-indiriliyor-1063831219.html

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türkiye, ticaret, ticaret bakanlığı, mehmet muş, ihracat, ihracat hacmi, ithalat