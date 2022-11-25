https://sputniknews.com.tr/20221125/turkiyenin-en-buyuk-savunma-ihracati-projesinde-pakistanin-ucuncu-gemisi-bugun-denize-indiriliyor-1063831219.html
Türkiye’nin en büyük savunma ihracatı projesinde Pakistan’ın üçüncü gemisi bugün denize indiriliyor
Türkiye’nin en büyük savunma ihracatı projesinde Pakistan’ın üçüncü gemisi bugün denize indiriliyor
Türkiye kendi imkânları ile geliştirdiği MİLGEM Ada sınıfı korvetlerinin benzerlerini Pakistan için de inşa ediyor. Türk savunma sanayisinin tek kalemde... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T13:20+0300
2022-11-25T13:20+0300
2022-11-25T13:20+0300
savunma
türkiye
pakistan
milgem
recep tayyip erdoğan
şahbaz şerif
savunma sanayi
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Millî Savunma Bakanlığı’nın bir savunma sanayi şirketi olan ASFAT, toplam dört adet gemiyi kapsayan PN MİLGEM projesinin ana yükleniciliğini üstleniyor.Bu projenin inşası tamamlanan üçüncü gemisi PNS Khaibar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in katıldığı bir törenle denize indiriliyor.PN MİLGEM Projesi sözleşmesi 6 Eylül 2018 tarihinde imzalanmıştı. Projenin ilk gemisi İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda PNS BABUR 15 Ağustos 2021’de, ikinci gemisi Karaçi Tersanesi Komutanlığında PNS BADR 20 Mayıs 2022’de denize indirilmişti.Bugünkü törenle projede Kasım 2022 itibarıyla 2 ülke, 2 tersanede 3 adet gemi suya indirilmiş olacak. Serinin son gemisi olan ve Karaçi Tersanesi Komutanlığında inşası devam eden PNS TARIQ’ın denize iniş tarihi Mayıs 2023 olarak planlanıyor.Söz konusu gemiler; 108.2 metre boya, 14.8 metre genişliğe ve 2.985 ton deplasmana sahip. 142 personel kapasitesi olan gemiler 26+ knots sürate ulaşabiliyor. Gemiler ekonomik hızı kabul edilen 14 knotsta 4.000 deniz mili mesafe kat edebiliyor. Gemiler 1 ay boyunca uzaktan operasyon yürütebilecek şekilde tasarlanıyor.Türkiye benzer özelliklere sahip gemiler olan TCG Heybeliada (F-511), TCG Büyükada (F-512) ve TCG Burgazada (F-513) ve TCG Kınalıada’yı (F-514) inşa ederek envanterine katmıştı. Öte yandan Ukrayna için de benzer gemilerin inşası için bir sözleşme imzalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221125/pakistan-basbakani-serif-bugun-turkiyeye-gelecek-1063819391.html
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türkiye, pakistan, milgem, recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif, savunma sanayi
türkiye, pakistan, milgem, recep tayyip erdoğan, şahbaz şerif, savunma sanayi
Türkiye’nin en büyük savunma ihracatı projesinde Pakistan’ın üçüncü gemisi bugün denize indiriliyor
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Türkiye kendi imkânları ile geliştirdiği MİLGEM Ada sınıfı korvetlerinin benzerlerini Pakistan için de inşa ediyor. Türk savunma sanayisinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesi olarak da bilinen anlaşma kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilecek üçüncü gemi PNS Khaibar bugün İstanbul’da denize indiriliyor.
Millî Savunma Bakanlığı’nın bir savunma sanayi şirketi olan ASFAT, toplam dört adet gemiyi kapsayan PN MİLGEM projesinin ana yükleniciliğini üstleniyor.
Bu projenin inşası tamamlanan üçüncü gemisi PNS Khaibar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in katıldığı bir törenle denize indiriliyor.
PN MİLGEM Projesi sözleşmesi 6 Eylül 2018 tarihinde imzalanmıştı. Projenin ilk gemisi İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda PNS BABUR 15 Ağustos 2021’de, ikinci gemisi Karaçi Tersanesi Komutanlığında PNS BADR 20 Mayıs 2022’de denize indirilmişti.
Bugünkü törenle projede Kasım 2022 itibarıyla 2 ülke, 2 tersanede 3 adet gemi suya indirilmiş olacak. Serinin son gemisi olan ve Karaçi Tersanesi Komutanlığında inşası devam eden PNS TARIQ’ın denize iniş tarihi Mayıs 2023 olarak planlanıyor.
Söz konusu gemiler; 108.2 metre boya, 14.8 metre genişliğe ve 2.985 ton deplasmana sahip. 142 personel kapasitesi olan gemiler 26+ knots sürate ulaşabiliyor. Gemiler ekonomik hızı kabul edilen 14 knotsta 4.000 deniz mili mesafe kat edebiliyor. Gemiler 1 ay boyunca uzaktan operasyon yürütebilecek şekilde tasarlanıyor.
Türkiye benzer özelliklere sahip gemiler olan TCG Heybeliada (F-511), TCG Büyükada (F-512) ve TCG Burgazada (F-513) ve TCG Kınalıada’yı (F-514) inşa ederek envanterine katmıştı. Öte yandan Ukrayna için de benzer gemilerin inşası için bir sözleşme imzalanmıştı.