https://sputniknews.com.tr/20221125/pakistan-basbakani-serif-bugun-turkiyeye-gelecek-1063819391.html
Pakistan Başbakanı Şerif bugün Türkiye'ye gelecek
Pakistan Başbakanı Şerif bugün Türkiye'ye gelecek
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacak. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T02:30+0300
2022-11-25T02:30+0300
2022-11-25T02:32+0300
türkiye
pakistan
recep tayyip erdoğan
iletişim başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056865331_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b4fde3d4e935af9c0181483ddcf585a1.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şerif, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi törenine katılmak üzere 25-26 Kasım'da İstanbul'a ziyaret gerçekleştirecek.
türkiye
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056865331_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5153c3dc17152ebb0d2c5f5f1c6bb166.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pakistan, recep tayyip erdoğan, iletişim başkanlığı
pakistan, recep tayyip erdoğan, iletişim başkanlığı
Pakistan Başbakanı Şerif bugün Türkiye'ye gelecek
02:30 25.11.2022 (güncellendi: 02:32 25.11.2022) Abone ol
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şerif, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi törenine katılmak üzere 25-26 Kasım'da İstanbul'a ziyaret gerçekleştirecek.