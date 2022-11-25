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Pakistan Başbakanı Şerif bugün Türkiye'ye gelecek
Pakistan Başbakanı Şerif bugün Türkiye'ye gelecek
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacak. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
pakistan
recep tayyip erdoğan
iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şerif, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi törenine katılmak üzere 25-26 Kasım'da İstanbul'a ziyaret gerçekleştirecek.
türkiye
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pakistan, recep tayyip erdoğan, iletişim başkanlığı
pakistan, recep tayyip erdoğan, iletişim başkanlığı

Pakistan Başbakanı Şerif bugün Türkiye'ye gelecek

02:30 25.11.2022 (güncellendi: 02:32 25.11.2022)
© AAŞahbaz Şerif
Şahbaz Şerif - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AA
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şerif, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi törenine katılmak üzere 25-26 Kasım'da İstanbul'a ziyaret gerçekleştirecek.
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