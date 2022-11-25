https://sputniknews.com.tr/20221125/pakistan-basbakani-serif-bugun-turkiyeye-gelecek-1063819391.html

Pakistan Başbakanı Şerif bugün Türkiye'ye gelecek

Pakistan Başbakanı Şerif bugün Türkiye'ye gelecek

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacak. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

pakistan

recep tayyip erdoğan

iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şerif, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi törenine katılmak üzere 25-26 Kasım'da İstanbul'a ziyaret gerçekleştirecek.

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pakistan, recep tayyip erdoğan, iletişim başkanlığı