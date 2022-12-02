https://sputniknews.com.tr/20221202/italyanin-ischia-adasindaki-heyelanda-olu-sayisi-10u-gecti-1064076996.html

İtalya'nın Ischia Adası'ndaki heyelanda ölü sayısı 10'u geçti

İtalya'nın Ischia Adası'ndaki heyelanda ölü sayısı 10'u geçti

İtalya'nın Ischia Adası'nda 26 Kasım'da meydan gelen toprak kaymasında kaybolanlardan 3 kişinin daha cesedi bulundu ve ölü sayısı 11'e yükseldi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T04:53+0300

2022-12-02T04:53+0300

2022-12-02T04:53+0300

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ölü

ölü sayısı

doğal afet

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İtalyan ANSA ajansının haberinde, adada heyelan yaşanan Casamicciola beldesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıp 4 kişiden 3'ünün daha cesedinin bulunduğu belirtildi. Böylece, felaketin yaşandığı cumartesiden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.Adanın idari açıdan bağlı olduğu Napoli Valisi Claudio Palomba, hava şartlarına yönelik yeniden 'sarı' ya da 'turuncu' kategoride uyarı olması halinde Ischia'dan en az bin kişiyi alarm seviyesi düşene dek tahliye etmek durumunda kalacaklarını söyledi.Ischia'da 26 Kasım'da aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen heyelan sonucu can kayıplarının haricinde bazı evlerin toprak altında kalması ve çok sayıda otomobilin denize sürüklenmesiyle maddi hasar oluşmuştu. Hükümet, felaket nedeniyle 2 milyon euro'luk kaynak tahsis etmişti.Can kayıplarının yaşandığı doğal afet, adadaki kaçak yapılaşma sorununu yeniden gündeme getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221126/italyanin-ischia-adasinda-heyelan-8-kisi-oldu-en-az-100-kisi-mahsur-kaldi-1063861304.html

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