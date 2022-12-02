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İtalya'nın Ischia Adası'ndaki heyelanda ölü sayısı 10'u geçti
İtalya'nın Ischia Adası'ndaki heyelanda ölü sayısı 10'u geçti
İtalya'nın Ischia Adası'nda 26 Kasım'da meydan gelen toprak kaymasında kaybolanlardan 3 kişinin daha cesedi bulundu ve ölü sayısı 11'e yükseldi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T04:53+0300
2022-12-02T04:53+0300
dünya
italya
heyelan
ölü
ölü sayısı
doğal afet
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İtalyan ANSA ajansının haberinde, adada heyelan yaşanan Casamicciola beldesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıp 4 kişiden 3'ünün daha cesedinin bulunduğu belirtildi. Böylece, felaketin yaşandığı cumartesiden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.Adanın idari açıdan bağlı olduğu Napoli Valisi Claudio Palomba, hava şartlarına yönelik yeniden 'sarı' ya da 'turuncu' kategoride uyarı olması halinde Ischia'dan en az bin kişiyi alarm seviyesi düşene dek tahliye etmek durumunda kalacaklarını söyledi.Ischia'da 26 Kasım'da aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen heyelan sonucu can kayıplarının haricinde bazı evlerin toprak altında kalması ve çok sayıda otomobilin denize sürüklenmesiyle maddi hasar oluşmuştu. Hükümet, felaket nedeniyle 2 milyon euro'luk kaynak tahsis etmişti.Can kayıplarının yaşandığı doğal afet, adadaki kaçak yapılaşma sorununu yeniden gündeme getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221126/italyanin-ischia-adasinda-heyelan-8-kisi-oldu-en-az-100-kisi-mahsur-kaldi-1063861304.html
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italya, heyelan, ölü, ölü sayısı, doğal afet
italya, heyelan, ölü, ölü sayısı, doğal afet

İtalya'nın Ischia Adası'ndaki heyelanda ölü sayısı 10'u geçti

04:53 02.12.2022
© AP Photo / Salvatore Laportaİtalya'nın Ischia Adası'nda 26 Kasım'da meydan gelen toprak kaymasında kaybolanlardan 3 kişinin daha cesedi bulundu ve ölü sayısı 11'e yükseldi.
İtalya'nın Ischia Adası'nda 26 Kasım'da meydan gelen toprak kaymasında kaybolanlardan 3 kişinin daha cesedi bulundu ve ölü sayısı 11'e yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Salvatore Laporta
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İtalya'nın Ischia Adası'nda 26 Kasım'da meydan gelen toprak kaymasında kaybolanlardan 3 kişinin daha cesedi bulundu ve ölü sayısı 11'e yükseldi.
İtalyan ANSA ajansının haberinde, adada heyelan yaşanan Casamicciola beldesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıp 4 kişiden 3'ünün daha cesedinin bulunduğu belirtildi. Böylece, felaketin yaşandığı cumartesiden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Adanın idari açıdan bağlı olduğu Napoli Valisi Claudio Palomba, hava şartlarına yönelik yeniden 'sarı' ya da 'turuncu' kategoride uyarı olması halinde Ischia'dan en az bin kişiyi alarm seviyesi düşene dek tahliye etmek durumunda kalacaklarını söyledi.
Ischia'da 26 Kasım'da aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen heyelan sonucu can kayıplarının haricinde bazı evlerin toprak altında kalması ve çok sayıda otomobilin denize sürüklenmesiyle maddi hasar oluşmuştu. Hükümet, felaket nedeniyle 2 milyon euro'luk kaynak tahsis etmişti.
Can kayıplarının yaşandığı doğal afet, adadaki kaçak yapılaşma sorununu yeniden gündeme getirmişti.
İtalya'da sel ve heyelan felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
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