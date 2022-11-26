https://sputniknews.com.tr/20221126/italyanin-ischia-adasinda-heyelan-8-kisi-oldu-en-az-100-kisi-mahsur-kaldi-1063861304.html
İtalya’nın Ischia Adası’nda heyelan: 8 kişi öldü, en az 100 kişi mahsur kaldı
İtalya’nın Ischia Adası’nda heyelan: 8 kişi öldü, en az 100 kişi mahsur kaldı
İtalya'nın Tiren Denizi'nde yer alan Ischia Adası'nda şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda 8 hayatını kaybetti. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T15:32+0300
2022-11-26T15:32+0300
2022-11-26T15:32+0300
dünya
italya
heyelan
sel
şiddetli yağış
fırtına
ölü
mahsur kalma
matteo salvini
italya başbakan yardımcısı matteo salvini
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İtalya'nın güneybatı kıyısında yer alan Napoli Körfezi'nin kuzeyindeki Ischia Adası’nda etkili olan şiddetli yağış ve sel heyelana yol açtı. Bazı evler toprak altında kalırken, çok sayıda araç sel sularına kapılıp sürüklendi. İtalya Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini yaptığı açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İtfaiye teşkilatı ise kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.Evlerde elektrik ve su kesintisi yaşanırken, bazı yollar çamur ve molozlar nedeniyle kapandı. Adanın henüz ulaşılamayan bölgelerinde en az 100 kişinin mahsur kaldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221126/beyoglunda-polis-ekipleri-ve-supheliler-arasinda-catisma-1-kisi-oldu-biri-polis-2-kisi-yaralandi-1063860226.html
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italya, heyelan, sel, şiddetli yağış, fırtına, ölü, mahsur kalma, matteo salvini, italya başbakan yardımcısı matteo salvini
italya, heyelan, sel, şiddetli yağış, fırtına, ölü, mahsur kalma, matteo salvini, italya başbakan yardımcısı matteo salvini
İtalya’nın Ischia Adası’nda heyelan: 8 kişi öldü, en az 100 kişi mahsur kaldı
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İtalya'nın Tiren Denizi'nde yer alan Ischia Adası'nda şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda 8 hayatını kaybetti.
İtalya'nın güneybatı kıyısında yer alan Napoli Körfezi'nin kuzeyindeki Ischia Adası’nda etkili olan şiddetli yağış ve sel heyelana yol açtı. Bazı evler toprak altında kalırken, çok sayıda araç sel sularına kapılıp sürüklendi. İtalya Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini yaptığı açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İtfaiye teşkilatı ise kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
Evlerde elektrik ve su kesintisi yaşanırken, bazı yollar çamur ve molozlar nedeniyle kapandı. Adanın henüz ulaşılamayan bölgelerinde en az 100 kişinin mahsur kaldığı öğrenildi.