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https://sputniknews.com.tr/20221126/beyoglunda-polis-ekipleri-ve-supheliler-arasinda-catisma-1-kisi-oldu-biri-polis-2-kisi-yaralandi-1063860226.html
Beyoğlu’nda polis ekipleri ve şüpheliler arasında çatışma: 1 kişi öldü, biri polis 2 kişi yaralandı
Beyoğlu’nda polis ekipleri ve şüpheliler arasında çatışma: 1 kişi öldü, biri polis 2 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri ve kavgaya karışan grup arasında kovalamaca yaşandı. 'Dur' ihtarına uymayan şahıslardan biri, polis... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T14:44+0300
2022-11-26T14:44+0300
türkiye
adli tıp kurumu
beyoğlu
istiklal caddesi
tarlabaşı
polis
çatışma
yaralı
ölü
silahlı saldırı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta saat 03.00 sıralarında silahlı kavga olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, E.T. isimli bir kişinin bacağından vurulduğunu gördü. Polis ekiplerini görünce şüpheliler kaçmaya başladı.Kovalamaca sırasında şüpheliler, 'dur' ihtarına ve polisin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti. Tarlabaşı'nda şüphelilerden biri ise polise ateş açtı. Sıktığı kurşunlardan biri M.B.E. isimli polis memuruna isabet edince polis memuru M.B.E. bacağından yaralandı. Ekip arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer polisler ise silahı kullandığı öne sürülen 19 yaşındaki Göktuğ Efe Yılmaz'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kurşunların isabet ettiği şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesinin Adli Tıp’tan alınarak yakınlarına teslim edildiği öğrenilirken, bacağından vurulan M.B.E. ve E.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221126/112ye-yapilan-573-bin-cagrinin-400-bini-asilsiz-saatin-kac-oldugunu-ogrenmek-icin-bile-ariyorlar-1063859789.html
türkiye
beyoğlu
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adli tıp kurumu, beyoğlu, istiklal caddesi, tarlabaşı, polis, çatışma, yaralı, ölü, silahlı saldırı, istanbul
adli tıp kurumu, beyoğlu, istiklal caddesi, tarlabaşı, polis, çatışma, yaralı, ölü, silahlı saldırı, istanbul

Beyoğlu’nda polis ekipleri ve şüpheliler arasında çatışma: 1 kişi öldü, biri polis 2 kişi yaralandı

14:44 26.11.2022
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU - ONUR DURSUNBeyoğlu'nda çatışma
Beyoğlu'nda çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU - ONUR DURSUN
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Beyoğlu'nda silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri ve kavgaya karışan grup arasında kovalamaca yaşandı. 'Dur' ihtarına uymayan şahıslardan biri, polis ekiplerinden bir kişiyi bacağından yaralarken, ateş açan şahıs ise vurularak hayatını kaybetti. 1 ölü, piri polis 2 kişi yaralandı
Beyoğlu İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta saat 03.00 sıralarında silahlı kavga olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, E.T. isimli bir kişinin bacağından vurulduğunu gördü. Polis ekiplerini görünce şüpheliler kaçmaya başladı.
Kovalamaca sırasında şüpheliler, 'dur' ihtarına ve polisin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti. Tarlabaşı'nda şüphelilerden biri ise polise ateş açtı. Sıktığı kurşunlardan biri M.B.E. isimli polis memuruna isabet edince polis memuru M.B.E. bacağından yaralandı. Ekip arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer polisler ise silahı kullandığı öne sürülen 19 yaşındaki Göktuğ Efe Yılmaz'a ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kurşunların isabet ettiği şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesinin Adli Tıp’tan alınarak yakınlarına teslim edildiği öğrenilirken, bacağından vurulan M.B.E. ve E.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
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