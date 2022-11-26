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https://sputniknews.com.tr/20221126/112ye-yapilan-573-bin-cagrinin-400-bini-asilsiz-saatin-kac-oldugunu-ogrenmek-icin-bile-ariyorlar-1063859789.html
112'ye yapılan 573 bin çağrının 400 bini asılsız: 'Saatin kaç olduğunu öğrenmek için bile arıyorlar'
112'ye yapılan 573 bin çağrının 400 bini asılsız: 'Saatin kaç olduğunu öğrenmek için bile arıyorlar'
Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1 Ocak 2022’den bu yana gelen yaklaşık 573 bin çağrıdan 400 bini asılsız ve gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti. Bazı... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T14:28+0300
2022-11-26T14:28+0300
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112 Acil Çağrı Merkezi, 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana 572 bin 720 çağrıyı karşıladı.Bu çağrılardan 172 bin 225’inin asıl vaka olduğu belirtilirken, 400 bin 496 çağrının ise asılsız veya gereksiz çağrı olduğu bildirildi. Yıl içerisinde çağrı merkezini rahatsız eden 6 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 561 lira idari para cezası kesildi. Gereksiz olarak çağrı merkezini arayanlardan bazılarının 'Saat kaç’, ‘kişisel ihtiyaç’ ve ‘karayolları, elektrik, doğalgaz ve su arızası’ şeklinde ilginç taleplerde bulunduğu öğrenildi.Asılsız veya gereksiz çağrı aldıklarını belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cihat Top, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmemeleri, acil durumda hizmet alma hakkına saygı duymaları gerektiğini vurguladı.112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan Mevlüt Emre Orhan ise gereksiz vakalarla karşılaştıklarını belirtirken elektrik, su ve doğalgaz arızası yaşayanların aradığını dile getirdi.
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elazığ, 112 acil servis
elazığ, 112 acil servis

112'ye yapılan 573 bin çağrının 400 bini asılsız: 'Saatin kaç olduğunu öğrenmek için bile arıyorlar'

14:28 26.11.2022
© İHABingöl 112 Acil Çağrı Merkezi
Bingöl 112 Acil Çağrı Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© İHA
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Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1 Ocak 2022’den bu yana gelen yaklaşık 573 bin çağrıdan 400 bini asılsız ve gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti. Bazı vatandaşların ise saati öğrenmek için 112'yi aradığı öğrenildi.
112 Acil Çağrı Merkezi, 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana 572 bin 720 çağrıyı karşıladı.
Bu çağrılardan 172 bin 225’inin asıl vaka olduğu belirtilirken, 400 bin 496 çağrının ise asılsız veya gereksiz çağrı olduğu bildirildi.
Yıl içerisinde çağrı merkezini rahatsız eden 6 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 561 lira idari para cezası kesildi. Gereksiz olarak çağrı merkezini arayanlardan bazılarının 'Saat kaç’, ‘kişisel ihtiyaç’ ve ‘karayolları, elektrik, doğalgaz ve su arızası’ şeklinde ilginç taleplerde bulunduğu öğrenildi.
Asılsız veya gereksiz çağrı aldıklarını belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cihat Top, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmemeleri, acil durumda hizmet alma hakkına saygı duymaları gerektiğini vurguladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan Mevlüt Emre Orhan ise gereksiz vakalarla karşılaştıklarını belirtirken elektrik, su ve doğalgaz arızası yaşayanların aradığını dile getirdi.
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