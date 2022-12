https://sputniknews.com.tr/20221202/gq-turkiye-men-of-the-year-odulleri-sahiplerini-buldu-1064078415.html

GQ Türkiye 'Men Of The Year' Ödülleri sahiplerini buldu

GQ Türkiye 'Men Of The Year' Ödülleri sahiplerini buldu

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" bu gece verildi. puhutv'de canlı yayınlanan törende, 2022 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve... 02.12.2022

NTV'nin haberine göre MOTY (Men of the Year) Türkiye'de 10. kez düzenlendi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. puhutv'de canlı yayınlanan törende; 2022'de başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. İşte GQ Türkiye “Men Of The Year 2022” ödülünü alan isimler:Yılın Ekran Yüzü: Berk OktayÖdülünü alan Berk Oktay; anne-babası, yol arkadaşlarına ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a teşekkür etti ve "Herkese iyi akşamlar öncelikle bu kalabalığın önünde böyle bir ödül alabilmek büyük bir gurur" dedi. Ünlü oyuncu, konuşmasında hayvanlara eziyet edilmemesi konusunda tememnilerde bulundu.Yılın Göz Alıcı Başarısı: AmadeusÖdüllerini Nurgül Yeşilçay'dan almak için sahneye çıkan Kerem Alışık, Dilan Çiçek Deniz ve Tansu Biçer üçlüsünden Alışık, tiyatronun öneminden bahsederek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Oyuna bu yıl dahil olan Dilan Çiçek Deniz ve Tansu Biçer de tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.İkon Ödülü: Kenan DoğuluÖdülünü eşi Beren Saat'ten alan Kenan Doğulu, sahneye çıkar çıkmaz eşinin elini öptü. Doğulu'ya ödülünü verirken onu öpen Saat, "İkon olmak biraz Kenan'ın ruhu gibi. Küçüklüğümde o güneş kolyede fotoğrafını taşıdığım insanla yan yanayım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara çok teşekkür ederim. Yaş aldıkça seksileşen Kenan'a yılın ikonu ödülünü vermekten gurur duyuyorum" dedi.Eşine "Seni seviyorum" diyen Kenan Doğulu ise duygulandığını söyledi. Bazı heyecanların hiç bitmediğinden bahseden ünlü şarkıcı, kariyerinde 30. yılına girdiğini belirtti ve bütün bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.Yılın Kadını: Merve DizdarÖdül vermek üzere sahneye çıkan Şükrü Özyıldız, Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı Merve Dizdar'ı sahneye çağırdı. "Sen muhteşem bir detaysın" diyen oyuncu, birkaç kez sahnede Dizdar'ı izlerken kendi oyununu kaçırdığını itiraf etti.Herkese teşekkür eden Merve Dizdar, hayatına dokunan kadınlara teşekkür ettikten sonra; şiddetsiz, güzel bir 2023 yılı geçirmeyi temenni etti.Yılın Komedi Oyuncusu: Çağlar ÇorumluÖdülünü Gülse Birsel'den alan Çağlar Çorumlu, 'Erşan Kuneri' dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakterine atıfta bulunarak "Nazlı'ya bir en iyi kadın ödülü beklerdim ben de. Cem ağabey olmadı, vermiyorlar" dedi. Ünlü isim, ardından tüm ailesine ve destekçilerine teşekkür etti.Yılın Oyuncusu: Uraz KaygılaroğluÖdülünü Cem Yılmaz'ın elinden alan Uraz Kaygılaroğlu, "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" dedi.Yılın Ekibi: MadrigalÖdüllerini Nilperi Şahinkaya'dan alan Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, tüm ekibine teşekkür ederken; aldıkları ödülü ailelerine armağan etti.Yılın Hype'ı: SefoBir hayli heyecanlı olan Sefo, "Bu ödülü bana layık gören herkese çok teşekkür ederim" dedi.Yılın Tasarımcısı: Serhat IşıkÖdülün aldıktan sonra ortağı ve ailesine teşekkür eden Serhat Işık, "Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Biz göçmen ailelerin çocukları ne oraya ne buraya ait hissederek büyüyebiliyoruz. Bu arada kalma hissi aynı zamanda gücümüz olabiliyor" dedi.Yılın Şefi: Zeynep Pınar TaşdemirÖdülünü ünlü şef Fatih Tutak'tan alan Zeynep Pınar Taşdemir, "Benim hikayemde bana eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım 2023 hepimiz için çok daha kolay yaşanılabilir bir yıl olur" dedi.Yılın Sporcusu: Merve TuncelHeyecanlı olduğunu ve yoğun bir sene geçirdiğini söyleyen Merve Tuncel, başta ailesi ve antrenörü olmak üzere tüm destekçilerine teşekkür etti.Yılın Stil Sahibi Erkeği: Emirhan ParalıEşitlik Ödülü: Giovanni Guidetti

