https://sputniknews.com.tr/20221202/galata-koprusu-uzerinde-iett-otobusu-kaza-yapti-3-yarali-1064086588.html

Galata Köprüsü üzerinde otobüs kazası: 3 yaralı

Galata Köprüsü üzerinde otobüs kazası: 3 yaralı

Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralandı. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

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galata köprüsü

türkiye

iett

trafik kazası

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Kaza Galata Köprüsü-Eminönü'nü istikametinde meydana geldi. Yağmurlu havanın da etkisizle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırım taşlarını aşarak yol kenarında balık tutanlara doğru yöneldi. İETT otobüsü taşlar üzerinde kalırken çarptığı demir korkulukların savrulması sonucu köprüde balık tutan 2 kişi yaralandı. Otobüsteki bir yolcu da düşerek yaralanırken 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221128/galata-koprusunde-aydinlatma-diregi-devrildi-tramvay-seferleri-aksadi-1063915664.html

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