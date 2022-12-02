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Galata Köprüsü üzerinde otobüs kazası: 3 yaralı
Galata Köprüsü üzerinde otobüs kazası: 3 yaralı
Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralandı. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
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galata köprüsü
türkiye
iett
trafik kazası
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Kaza Galata Köprüsü-Eminönü'nü istikametinde meydana geldi. Yağmurlu havanın da etkisizle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırım taşlarını aşarak yol kenarında balık tutanlara doğru yöneldi. İETT otobüsü taşlar üzerinde kalırken çarptığı demir korkulukların savrulması sonucu köprüde balık tutan 2 kişi yaralandı. Otobüsteki bir yolcu da düşerek yaralanırken 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/galata-koprusunde-aydinlatma-diregi-devrildi-tramvay-seferleri-aksadi-1063915664.html
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galata köprüsü, iett, trafik kazası
galata köprüsü, iett, trafik kazası

Galata Köprüsü üzerinde otobüs kazası: 3 yaralı

13:13 02.12.2022 (güncellendi: 13:21 02.12.2022)
© DHAGalata Köprüsü'nde kaza yapan İETT otobüsü
Galata Köprüsü'nde kaza yapan İETT otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© DHA
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Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralandı.
Kaza Galata Köprüsü-Eminönü'nü istikametinde meydana geldi. Yağmurlu havanın da etkisizle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırım taşlarını aşarak yol kenarında balık tutanlara doğru yöneldi.
İETT otobüsü taşlar üzerinde kalırken çarptığı demir korkulukların savrulması sonucu köprüde balık tutan 2 kişi yaralandı. Otobüsteki bir yolcu da düşerek yaralanırken 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.
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