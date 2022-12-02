https://sputniknews.com.tr/20221202/galata-koprusu-uzerinde-iett-otobusu-kaza-yapti-3-yarali-1064086588.html
Galata Köprüsü üzerinde otobüs kazası: 3 yaralı
Galata Köprüsü üzerinde otobüs kazası: 3 yaralı
Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralandı. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T13:13+0300
2022-12-02T13:13+0300
2022-12-02T13:21+0300
galata köprüsü
türkiye
iett
trafik kazası
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Kaza Galata Köprüsü-Eminönü'nü istikametinde meydana geldi. Yağmurlu havanın da etkisizle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırım taşlarını aşarak yol kenarında balık tutanlara doğru yöneldi. İETT otobüsü taşlar üzerinde kalırken çarptığı demir korkulukların savrulması sonucu köprüde balık tutan 2 kişi yaralandı. Otobüsteki bir yolcu da düşerek yaralanırken 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/galata-koprusunde-aydinlatma-diregi-devrildi-tramvay-seferleri-aksadi-1063915664.html
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galata köprüsü, iett, trafik kazası
galata köprüsü, iett, trafik kazası
Galata Köprüsü üzerinde otobüs kazası: 3 yaralı
13:13 02.12.2022 (güncellendi: 13:21 02.12.2022) Abone ol
Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralandı.
Kaza Galata Köprüsü-Eminönü'nü istikametinde meydana geldi. Yağmurlu havanın da etkisizle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırım taşlarını aşarak yol kenarında balık tutanlara doğru yöneldi.
İETT otobüsü taşlar üzerinde kalırken çarptığı demir korkulukların savrulması sonucu köprüde balık tutan 2 kişi yaralandı. Otobüsteki bir yolcu da düşerek yaralanırken 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.