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Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi: Tramvay seferleri aksadı
Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi: Tramvay seferleri aksadı
İstanbul'da Galata Köprüsü üzerinde aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
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galata köprüsü
tramvay
türkiye
karaköy
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İstanbul'da Galata Köprüsü üzerinde aydınlatma direği devrildi.Tramvay seferlerinde aksama yaşandı.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar denildi: "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır."
https://sputniknews.com.tr/20221108/karakoyde-tramvay-yoluna-giren-cip-raylarda-asili-kaldi-tramvay-seferleri-durdu-1063193837.html
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galata köprüsü, tramvay, karaköy, direk
galata köprüsü, tramvay, karaköy, direk

Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi: Tramvay seferleri aksadı

12:46 28.11.2022 (güncellendi: 12:53 28.11.2022)
© DHAGalata Köprüsü'nde devrilen aydınlatma direği
Galata Köprüsü'nde devrilen aydınlatma direği - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© DHA
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İstanbul'da Galata Köprüsü üzerinde aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
İstanbul'da Galata Köprüsü üzerinde aydınlatma direği devrildi.
Tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar denildi: "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır."
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Karaköy’de tramvay yoluna giren cip raylarda asılı kaldı, tramvay seferleri durdu
8 Kasım, 15:16
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