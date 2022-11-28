https://sputniknews.com.tr/20221128/galata-koprusunde-aydinlatma-diregi-devrildi-tramvay-seferleri-aksadi-1063915664.html
Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi: Tramvay seferleri aksadı
Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi: Tramvay seferleri aksadı
İstanbul'da Galata Köprüsü üzerinde aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T12:46+0300
2022-11-28T12:46+0300
2022-11-28T12:53+0300
galata köprüsü
tramvay
türkiye
karaköy
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İstanbul'da Galata Köprüsü üzerinde aydınlatma direği devrildi.Tramvay seferlerinde aksama yaşandı.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar denildi: "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır."
https://sputniknews.com.tr/20221108/karakoyde-tramvay-yoluna-giren-cip-raylarda-asili-kaldi-tramvay-seferleri-durdu-1063193837.html
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galata köprüsü, tramvay, karaköy, direk
galata köprüsü, tramvay, karaköy, direk
Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi: Tramvay seferleri aksadı
12:46 28.11.2022 (güncellendi: 12:53 28.11.2022) Abone ol
İstanbul'da Galata Köprüsü üzerinde aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
İstanbul'da Galata Köprüsü üzerinde aydınlatma direği devrildi.
Tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar denildi: "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır."