https://sputniknews.com.tr/20221108/karakoyde-tramvay-yoluna-giren-cip-raylarda-asili-kaldi-tramvay-seferleri-durdu-1063193837.html

Karaköy’de tramvay yoluna giren cip raylarda asılı kaldı, tramvay seferleri durdu

Karaköy’de tramvay yoluna giren cip raylarda asılı kaldı, tramvay seferleri durdu

Beyoğlu Karaköy’de tramvay yoluna giren cip, lastikleri patlayınca raylarda asılı kaldı. Tramvay seferlerinin durmasına neden olan sürücü, işlem yapıldığı... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T15:16+0300

2022-11-08T15:16+0300

2022-11-08T15:16+0300

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karaköy

cip

istanbul

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Olay, saat 17.25 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. Doğanay T. isimli sürücü 34 ST 652 plakalı lüks ciple Karaköy’den Eminönü istikametine seyir halindeyken tramvay yoluna girerek ilerlemeye çalıştı. Tramvay yolunda rayların yükseldiği noktada lastikleri patlayan araç raylarda asılı kaldı. Aracıyla raylarda asılı kalan Doğanay T. ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis aracın kaldırılması için çalışma başlattı. Yaşanan ilginç olay nedeniyle iki yönlü olarak tramvay seferleri durduruldu.Polis ekipleri aracın kaldırılması için çalışma yaptığı sırada sürücü Doğanay T. tramvay yolunda Eminönü istikametine doğru yürümeye başladı. Bu sırada arkasından giden polis ekipleri, şahsı yakalayarak tekrar aracın bulunduğu bölgeye getirdi. Araca binen Doğanay T.'nin polis ekiplerinin çalışmalarını araçta simit yiyerek izlemesi dikkat çekti.Polis ekipleri, sürücü Doğanay T.’ye alkol ile uyuşturucu ve uyarıcı madde testi de yaptı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından lastikleri patlayan araç, olay yerinden kaldırıldı. Çalışmaların ardından belediye ekipleri aracın raylarda vermiş olduğu zararı düzeltmek ve seferleri başlatmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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karaköy, cip, istanbul