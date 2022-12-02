https://sputniknews.com.tr/20221202/ethem-sancak-turkiyenin-sioye-katilmasini-hicbir-guc-engelleyemez-1064090606.html

Ethem Sancak: Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılmasını hiçbir güç engelleyemez

Ethem Sancak: Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılmasını hiçbir güç engelleyemez

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan iş insanı ve Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Ethem Sancak, dünyada... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T14:32+0300

2022-12-02T14:32+0300

2022-12-02T14:42+0300

ankara farki

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

nato

vatan partisi

ethem sancak

seçim

asya

atlantik

suriye

şiö

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Ethem Sancak: Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılmasını hiçbir güç engelleyemez Ethem Sancak, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

'Dünyanın Asya çağına girdiğini ve bununla birlikte Türk devriminin de önemli bir kavşak olacağının' altını çizen Sancak, şunları söyledi:‘Hiçbir güç Türkiye’yi NATO’da tutamaz’Türkiye’nin kısa bir süre içinde Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üyelik için başvurabileceği tahminini paylaşan Sancak, Türkiye’nin yakın gelecekte NATO’dan çıkacağını savundu. Sancak, şu görüşleri dile getirdi:‘Türkiye seçimde, esaret ile Atlantik’e darbe arasında karar verecek’Önümüzdeki seçimlerin Türkiye’nin yaptığı en önemli seçim olacağını ve Türk bayrağını yüksek tutanın seçimi kazanacağını vurgulayan Sancak, “Türkiye’de 70 yıldır birçok seçim yaşadık. Ama hiçbiri bu Haziran’da yapılacak seçim kadar önemli değildi. Bu seçimin özelliği şu: Biz bu seçimde Türkiye’yi kimin yöneteceğini seçmeyeceğiz. Bu seçimde milletimiz şuna karar verecek; ya Atlantik’e darbeyi indirecek ve bizi Atlantik’in prangasından kurtaracak bir milli hükümet seçecek ya da 70 yıllık esareti devam ettirecek bir 6’lı masa iktidarı seçecek. Böyle bir seçim yaşayacak ülke. Vatan Partisi buna göre hazırlanıyor. İnanıyorum ki milli cephe kazanacak ve Türkiye Atlantik prangasına ölümcül darbeyi indirecek bu seçimde. Bu seçim mide esaslı bir seçim olmayacaktır. Bayrağı kim yüksek tutarsa seçimi o alacak. Mideyi kim çok doldurursa değil. Bu millet fakr-u zaruret içerisinde giyecek çorap bulamazken Mustafa Kemal’in arkasına takıldı. Tarlasını sürdüğü öküzünden birini ordusuna hediye etti, açlığa mahkum. 2000 yıldır bu millet kesintisiz mahvolmamışsa, küllerinden doğmuşsa, 16 devlet yıkıp kurmuşsa, 3 büyük imparatorluk inşa etmişse bu vatanseverlikle olmuştur” dedi.‘Amerikancılık kılık değiştiriyor’Türkiye’nin topyekun Atlantik’e karşı çıktığını dile getiren Sancak, “Asya’nın birleşeceğini herkes kabul etmeye başlayınca Amerikanseverlik, Atlantikseverlik kılık değiştiriyor. İçimize sızanlar bakıyorlar ki saf Amerikancılık, ‘Küçük Amerika yapacağım’ diyen zihniyet yıkılıyor, ilgi görmüyor. Bu sefer cephenin içine sızarak, cephe içerisinde var olan çelişkileri körükleyerek Atlantik’e karşı cepheyi bozmaya çalışıyorlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti devleti ile, milleti ile, ordusu ile artık sistemin dışına çıktı ve Atlantik’e karşı. Hiçbir hükümet milletin ve ulusun istemine aykırı hareket ettiğinde iktidarda kalamaz. Geleceği olmaz” ifadelerini kullandı.‘Suriye’de hatadan dönülüyor’Suriye ile Türkiye’nin çözemeyeceği bir konu olmadığını ifade eden Sancak, şunları kaydetti:‘Denge politikası sürdürülemez, tarafımızı netleştirmeliyiz’Denge politikasının sürdürülemez bir politika olduğunu savunan Sancak, geçmişten örnekler vererek düşüncelerini şöyle açıkladı:‘2008 Atlantik’in çöküşünün işaretiydi’2008 ekonomik krizinin Atlantik’in çöküşünün başlangıcı olduğunu dile getiren Sancak, “2008’de Batı sisteminde büyük finansal kriz olmuştu. Orada finans dergisinde bir demecim var. Diyorum ki; ‘Bu sıradan bir finansal kriz değil. Bu Atlantik’in çöküşünün başlangıcıdır, bu kapitalizmin derinleşen köklü bir krizidir’ Burada ayağa kalkan Asya’yı işaret ediyorum. Uygarlığın temsilcisi zümrüd-ü Anka kuşu New York’tan havalandı. Ya İstanbul’a ya Mumbai’ye ya da Şanghay’a konacak. Ben 2008’de böyle demiştim. Şimdi de bakıyorum ön görülerim yavaş yavaş gerçekleşiyor. Ben de mutlu oluyorum ve yanılmadığımı görüyorum” şeklinde konuştu.

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şanghay işbirliği örgütü (şiö), nato, vatan partisi, ethem sancak, seçim, asya, atlantik, suriye, şiö, genel seçim, türkiye