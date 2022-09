https://sputniknews.com.tr/20220920/abnin-sio-elestirilerine-ak-partili-turandan-yanit-turkiyenin-rotasini-sadece-millet-cizer-1061424462.html

AB'nin ŞİÖ eleştirilerine AK Partili Turan’dan yanıt: 'Türkiye'nin rotasını sadece millet çizer'

AB'nin ŞİÖ eleştirilerine AK Partili Turan'dan yanıt: 'Türkiye'nin rotasını sadece millet çizer'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretinde sarf ettiği Şanghay İşbirliği Örgütü'ne 'üye olmayı hedefledikleri' sözüne AB üyesi ülkelerden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılması ve sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye’nin ŞİÖ’ya üye olmayı hedeflediğini açıklaması, Batı’da rahatsızlık yarattı. Alman Die Welt gazetesine açıklamalarda bulunan koalisyon ortağı Yeşiller / Birlik 90 partisinin dış politika sözcüsü Jürgen Trittin "NATO ve Avrupa Birliği (AB) kendilerine, Erdoğan'ın başına buyruk tutumunu daha ne kadar sineye çekeceğini sormaları gerekiyor" dedi. Alman Federal hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dış politika sözcüsü Nils Schmid ise Türkiye’nin ŞİÖ üyeliği hedefini 'büyük bir hata' değerlendirmesi yaptı.Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PBS televizyonuna verdiği mülakatta eleştirilere “Avrupa Birliği 52 yıldır bizi tutacak, bizi yanına yaklaştırmayacak ve ondan sonra da 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü?' diyecek. Görüşürüm. Bu görüşmeleri yaparken de biz Avrupa Birliği'ne bu noktada hesap verecek değiliz. Biz dünyanın tüm ülkeleriyle görüşürüz” sözleri ile yanıt verdi.‘Türkiye’nin bir yüzü her zaman Batıya diğer yüzü Doğuya dönüktür’AB ülkelerinden Türkiye’nin ŞİÖ hedefine yönelik eleştirileri Sputnik’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise şunları söyledi:‘Türkiye’nin güvenliği ve istikrarı kırmızı çizgisidir’Türkiye’yi ŞİÖ üzerinden eleştiren NATO ülkelerinin terör örgütlerine verdiği desteği hatırlatan Turan “Yüzyıllardır barışın, esenliğin, istikrarın ve güvenliğin hüküm sürdüğü bu topraklarda gözü olan çevrelerin her zaman Türkiye’yi bir maceraya sürükleme heveslerinin, Türkiye’yi hep bir yanıyla zayıflatma isteklerinin farkındayız. Türkiye, AB ile de Asya ile de dostane ilişkilerinin olması, sorun alanlarının diyalog ve uzlaşma ile çözülmesi için çaba sarfetmektedir. Aynı zamanda dünyanın hangi ülkesiyle olursa olsun ikili ilişkilerin hak ve eşitlik zemininde yürümesi gerektiğine inanmaktadır. Türkiye’nin elbette kendi güvenliği ve istikrarı kırmızıçizgisidir. NATO müttefiklerinden bazılarının ülkemizi hedef alan terör odaklarına yardım ve yataklık ettikleri, lojistik destek sağladıkları aşikardır. Hatta bize parayla vermedikleri bazı silahları PKK/PYD’ye tırlarla verdiklerini herkes biliyor, hatta kendileri itiraf ediyorlar. Hava savunma sistemimizdeki eksiklikleri gidermek ve güçlendirmek için aldığımız tedbirleri kendilerine karşı geliştirilen bir tutum diye değerlendirenlerin aynı sistemi kuranların topraklarında üs açması, yığınak yapması gerçek niyetlerini açığa çıkarmaktadır” değerlendirmesini yaptı.‘Bize rota çizmeye çalışanlar kendi değerlerine baksın’Türkiye’nin ezilen halkların ve ülkelerin sesi olduğunu belirten Hasan Turan “Türkiye savunma sanayisindeki yerlileşme sonrasında başlayan taciz ve baskılar egemenliğimizi tehdit eder hale gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın AB ve Batı ülkeleri dışındaki ülkelerle ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirmesi karşısında bize geçmişteki gibi yön ve rota çizmeye kalkışanların öncelikle kendi değerlerine, ilkelerine ve verdikleri sözlere sadık kalmalarını tavsiye ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın BM’de dile getirdiği 'Dünya 5’ten büyüktür' sözü birçok mana ve değer içermektedir. Dünyaya hakim olan güçlerin her dediğinin olmasına, dünyadaki enerji ve yer altı kaynaklarını diledikleri gibi sömürmesine, hakça ve adil olmayan paylaşımlarına karşı; ezilen halkların ve ülkelerin sesi olmuştur” dedi.‘Artık Türkiye kapıda bekletilecek bir ülke değildir’AB’nin 1963 yılından bu yana Türkiye’yi oyalama strateji izlediğini hatırlan Turan “Mevlana’nın pergel metaforu gibi Türkiye’nin bir ayağı Anadolu’da -kendi medeniyetimize- muhkem ve sarsılmaz bir şekilde sabit, diğer pergelin hareketli ayağıyla bütün coğrafyalarına özgüvenle ulaşmaktadır. Dün Semerkant’ta Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesindeyken bugün New York’ta Birleşmiş Milletler ’in 77. Genel Kuruluna iştirak ediyoruz. Görüldüğü gibi Türkiye proaktif bir siyasetle yoluna devam etmektedir. Türkiye 1963’de başlattığı AB sürecinde bugüne kadar sabırla ve ferasetle gelmiştir. Bu süreç içinde birçok ülke Türkiye’den sonra başvurmasına rağmen Türkiye’den önce üyelik statüsünü kazanmıştır. Bu açık bir çifte standarttır. Bu tutum, AB’nin Türkiye’ye yönelik önyargı taşıdığı, gizli ajandası olduğu kuşkusunu uyandırmaktadır. Artık Türkiye kapıda bekletilecek bir ülke değildir” ifadesini kullandı.

