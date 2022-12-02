https://sputniknews.com.tr/20221202/esnaflarin-baktigi-sokak-kedisi-mama-parasi-biriktirmek-icin-kaldirimda-bekliyor-1064087852.html
Esnafların baktığı sokak kedisi mama parası biriktirmek için kaldırımda bekliyor
Esnafların baktığı sokak kedisi mama parası biriktirmek için kaldırımda bekliyor
Bilecik'te esnafların bakımını üstlendiği bir sokak kedisinin yanına konulan boş kutu ve yerdeki 'Mama parası' yazılı kâğıdı görenler şaşkınlıklarını... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T13:40+0300
2022-12-02T13:40+0300
2022-12-02T13:40+0300
türkiye
bozuk para
mama
bilecik
kedi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaldırımda bekleyen kedinin yanında olan boş kutuya, yoldan geçenler tarafından bozuk para bırakılırken, bazıları ise cep telefonlarıyla kedinin fotoğrafını çekiyor.Dikkat çekmek için böyle bir uygulama başlattıklarını belirten esnaf Cüneyt Zayın, toplanan paralar ile kediye mama aldıklarını söyledi:
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bozuk para, mama, bilecik, kedi
bozuk para, mama, bilecik, kedi
Esnafların baktığı sokak kedisi mama parası biriktirmek için kaldırımda bekliyor
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Bilecik'te esnafların bakımını üstlendiği bir sokak kedisinin yanına konulan boş kutu ve yerdeki 'Mama parası' yazılı kâğıdı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaldırımda bekleyen kedinin yanında olan boş kutuya, yoldan geçenler tarafından bozuk para bırakılırken, bazıları ise cep telefonlarıyla kedinin fotoğrafını çekiyor.
Dikkat çekmek için böyle bir uygulama başlattıklarını belirten esnaf Cüneyt Zayın, toplanan paralar ile kediye mama aldıklarını söyledi:
“Kedimiz sokağımızın neşesidir. Bu kedi gibi diğer kedileri hatta bütün sokak hayvanlarını koruyalım. Onları aç bırakmayalım, besleyelim. Biz böyle kendi çapımızda küçük bir uygulama başlattık. İnşallah bütün vatandaşlarımız en kısa zamanda bu kedi gibi diğer hayvanları da doyurur, aç bırakmazlar. Onları besleyelim, soğuk kış günlerinde aç, susuz kalmasınlar. Bu uygulamayı diğer vatandaşlarımıza da tavsiye ediyoruz.”